Paris Hilton o borbi sa sobom: Ono što mi se dešava vidim kao supermoć

Paris Hilton govorila je o svom mentalnom zdravlju i iskustvu odrastanja s ADHD-om.

Ona se prilikom gostovanja u podcastu "The Skinny Confidential Him&Her Show" osvrnula na disforiju osjetljivu na odbijanje (RSD), stanje koje se često povezuje s ADHD-om i koje kod nje izaziva snažne emocionalne reakcije.

Kako je pojasnila, čak i sitne negativne situacije kod nje mogu potaknuti osjećaj stvarne, fizičke boli.

"Svaka negativna pomisao, poput one da je neko bezobrazan prema vama izaziva osjećaj stvarne, fizičke boli", kazala je Hilton.

Ona je dodala da ti osjećaji nisu stvarni, već ih doživljava kao demona u glavi koji joj govori negativne stvari o njoj. Takođe, Hilton je navela kako se ADHD u njenom djetinjstvu često povezivao isključivo s dječacima, zbog čega se osjećala zbunjeno i neshvaćeno.

"U školi mi je bilo jako teško. Koliko god bih učila, nisam se mogla ničega sjetiti. Stalno sam padala na ispitima, bila u kazni i upadala u nevolje", navela je.

Zahvaljujući godinama edukovanja o ADHD-u i RSD-u, ona ističe da lakše prepoznaje šta joj se dešava u takvim trenucima.

"Sada znam da to nije stvarno. To se samo aktivirao RSD. Ja to što mi se dešava vidim kao supermoć. Bez toga ne bih bila poduzetnica kakva jesam, to mi daje poticaj i tjera me da uvijek gledam u budućnost", kazala je.