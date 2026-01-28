Udala se Danijela Dimitrovska, intimnoj ceremoniji prisustvovali samo najbliži članovi porodice

Srpska manekenka i voditeljica Danijela Dimitrovska udala se za Jevrema Kosnića na intimnoj ceremoniji održanoj van Beograda, u krugu najbližih članova porodice.

Srpska manekenka i televizijska voditeljica Danijela Dimitrovska izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru Jevremu Kosniću. Vijest o vjenčanju objavila je na svom Instagram profilu, gdje je podijelila kratak video-zapis sa ceremonije, uz emotivnu poruku.

„Moje zauvijek – da. 27.01.2026. Tiho, u malom krugu, uskoro slavimo svi zajedno“, napisala je Danijela.

Vjenčanje u crkvi van Beograda

Prema pisanju srpskih medija, vjenčanje Danijele Dimitrovske i Jevrema Kosnića održano je u jednoj crkvi van Beograda, u prisustvu najbližih članova porodice. Mladenci planiraju da naredne godine organizuju veliko svadbeno slavlje, na kojem će okupiti brojne prijatelje, saradnike i članove šire porodice.

Podsjetimo, Danijela Dimitrovska se vjerila u maju prošle godine, kada je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj, sa osmijehom na licu, pokazuje vjerenički prsten.

Bila u bradu sa Ognjenom Amidžićem

„Yes. Neke stvari ne planiraš, samo se dese. Tiho, snažno, zauvijek. Zahvalna sam, srećna i mirna, jer kada pronađeš ono pravo, znaš da si kod kuće“, napisala je tada.

Voditeljica je ranije bila u braku sa televizijskim voditeljem Ognjenom Amidžićem, sa kojim ima sina Matiju. Kako je istakla u jednom od intervjua, nakon razvoda su ostali u korektnim odnosima zbog dobrobiti deteta.