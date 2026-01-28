Udala se Danijela Dimitrovska, intimnoj ceremoniji prisustvovali samo najbliži članovi porodice

Izvor:
Srpska manekenka i voditeljica Danijela Dimitrovska udala se za Jevrema Kosnića na intimnoj ceremoniji održanoj van Beograda, u krugu najbližih članova porodice.
Srpska manekenka i televizijska voditeljica Danijela Dimitrovska izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru Jevremu Kosniću. Vijest o vjenčanju objavila je na svom Instagram profilu, gdje je podijelila kratak video-zapis sa ceremonije, uz emotivnu poruku.
„Moje zauvijek – da. 27.01.2026. Tiho, u malom krugu, uskoro slavimo svi zajedno“, napisala je Danijela.
Prema pisanju srpskih medija, vjenčanje Danijele Dimitrovske i Jevrema Kosnića održano je u jednoj crkvi van Beograda, u prisustvu najbližih članova porodice. Mladenci planiraju da naredne godine organizuju veliko svadbeno slavlje, na kojem će okupiti brojne prijatelje, saradnike i članove šire porodice.
Podsjetimo, Danijela Dimitrovska se vjerila u maju prošle godine, kada je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj, sa osmijehom na licu, pokazuje vjerenički prsten.
„Yes. Neke stvari ne planiraš, samo se dese. Tiho, snažno, zauvijek. Zahvalna sam, srećna i mirna, jer kada pronađeš ono pravo, znaš da si kod kuće“, napisala je tada.
Voditeljica je ranije bila u braku sa televizijskim voditeljem Ognjenom Amidžićem, sa kojim ima sina Matiju. Kako je istakla u jednom od intervjua, nakon razvoda su ostali u korektnim odnosima zbog dobrobiti deteta.
