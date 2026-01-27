Logo
TikTok zvijezda u 96. godini ima milionske preglede

27.01.2026

20:56

ТикТок звијезда у 96. години има милионске прегледе
U digitalnom svijetu u kojem dominiraju mladi influenseri, savršeno ispeglane slike i prolazni trendovi, jedna baka uspjela je da se izdvoji i osvoji milione ljudi širom planete. Baka Droniak, pravim imenom Ljilijan Droniak, postala je globalna internet senzacija zahvaljujući svom britkom humoru, autentičnosti i potpunoj iskrenosti.

Njeni TikTok snimci, u kojima govori o ljubavi, bivšim partnerima, starenju, ali i sopstvenim pravilima za život i smrt, svakodnevno prikupljaju milionske preglede i izazivaju lavinu komentara.

Publika svih generacija u njenim riječima pronalazi osmijeh, utjehu i podsjetnik da godine ne moraju biti prepreka za pun i sadržajan život.

TikTok baka koja otvoreno priča o svim temama, mlađa publika je baš zato i obožava.

Jedan od razloga zbog kojih je Baka Droniak postala toliko popularna jeste njena spremnost da bez uljepšavanja govori o svom ljubavnom životu.

U brojnim snimcima Ljilijan priča o bivšim partnerima, sastancima i vezama, priznajući da i dalje ide na dejtove i da ne vidi razlog da se odrekne romantike, prenosi "24Sedam".

