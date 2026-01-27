Logo
Cvijanović: Red je da SDS učestvuje na izborima kad su, u dogovoru sa Šmitom, prvi potrčali i dali kandidata

27.01.2026

21:49

Foto: ATV/ Branko Jović

Interesantno je to tumačenje opozicije da je na sceni krađa glasova tamo gdje izgube, a demokratija i volja naroda samo tamo gdje pobijede, istakla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

"Pa i red je da učestvuju kad su u SDS-u prvi potrčali i, u dogovoru sa Kristijanom Šmitom, dali kandidata za ove vanredne izbore, kako bi se otela narodna volja izražena na prethodnim regularnim izborima", ističe Cvijanovićeva.

Kako Cvijanovića ističe, takođe, red je i da SDS učestvuje kad im se unaprijed javi da će biti prolongirani neki rokovi za popunu npr. biračkih odbora, i prije nego što to formalno odluči Centralna izborna komisija.

"Inače, dvojici članova CIK-a je mandat produžio Kristijan Šmit, (kakva slučajnost!) iako su trebali otići u penziju sa navršenih 65 godina starosti", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks, reagujući na izjavu potpredsjednika SDS-a Želimira Neškovića, koji je istakao da instrukcija Centralne izborne komisije, kojom je omogućeno SDS i drugim parlamentarnim strankama koje imaju kandidate za predsjednika Republike Srpske da imaju po jednog člana na svakom od 136 biračkih mjesta na kojima se ponavljaju izbori za SDS predstavlja minimum uslova za učešće na ovim izborima.

