Danijela Dimitrovska kao vjenčanicu nosila haljinu Viktorije Bekam

Telegraf

28.01.2026

08:35

Хаљина Викторије Бекам
Foto: Instagram

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska juče se u tajnosti udala za partnera Jevrema Kosnića i to u nestvarnoj i jednostavnoj haljini.

Crkveno vjenčanje

Nakon crkvenog vjenčanja par je upriličio intimnu proslavu u jednom beogradskom restoranu, a Danijela je blistala u elegantnom, moćnom autfitu koji je sve ostavio bez riječi.

Удала се Данијела Димитровска

Scena

Udala se Danijela Dimitrovska, intimnoj ceremoniji prisustvovali samo najbliži članovi porodice

Danijela je izgledala svedeno, otmeno, a moćno u papreno skupom stajlingu na kojem bi joj zavidjele i najveće svjetske zvijezde.

Haljina Viktorije Bekam

Ona je za svoj poseban dan nosila bijelu haljinu Viktorije Bekam koja košta oko 1.300 evra.

U pitanju je model koji prati liniju tijela i ima proreze na rukavima kao i nabore na kukovima, te je Danijelina vitka linija došla do izražaja.

Ovu elegantnu toaletu Viktorija Bekam je nosila kada su ona i Dejvid išli na večeru sa princom Čarlsom.

Danijela je za svoj poseban dan obratila pažnju na svaki detalj, a tokom crkvene ceremonije je na glavi sve vrijeme nosila maramu dok je preko haljine imala beli kaput koji nije skidala. U pitanju je strukiran kaput poznatog brenda čija je cijena oko 2.800 evra.

Sve je upotpunila elegantnim bijelim cipelama sa srebrnim detaljima koje su kreacija dizajnerke iz Poljske koju obožavaju holivudske zvijezde poput Lejdi Gage i Keti Peri. Njihova cijena je 1.400 evra.

(Telegraf.rs)

Danijela Dimitrovska vjenčanje

Udala se Danijela Dimitrovska

Haljina Viktorije Bekam

Jevrem Kosnić

