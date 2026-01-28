Vijagra nije štedio da udovolji duplo mlađoj ženi: Subotićka ipak našla zamjerku

Rijaliti učesnica Aleksandra Subotić bila je u Kini sa suprugom Predrag Raspopović Pecom, poznatim kao Peca Vijagra, a ništa manje nije uživala u povratku u Srbiju. Subotićka je bila oduševljena uslugom u avionu, pa je pokazala da su im služili "i od ptice mlijeko".

"Koliko ja volim da letim! Naročito kada je avion kao hotel na nebu", napisala je Aleksandra Subotić, kojoj 24 godine stariji muž biznismen ispunjava svaku želju.

"Prvo malo orašastih plodova, topli peškirići i nešto da se osvežim", istakla je ona.

Aleksandra se, međutim, na nešto i požalila.

"Hrana nije baš prilagođena mom ukusu... Ali je vino top", navela je ona.

Haos sa taksistom

Aleksandra je, podsjetimo, na putovanju doživjela neprijatnost sa taksistom. Navodno taksista nije htio da sluša njene zahtjeve, pa je u jednom trenutku ostavio na prometnoj ulici.

"Sve je počelo tokom vožnje, prvo sam zamolila taksistu da upali taksimetar na engleskom, ali on mi se smijao i držao lajv na TikTok-u! Pozvala sam supruga koji govori kineski poprilično dobro i on mu je opet ponovio gdje da me odveze i zamolio da upali taksimetar! Da bi isti taksista meni na prevodiocu napisao da mi kao stranci nemamo pravo da govorimo kineski, što me je iskreno uvrijedilo poprilično! I moram vam reći da mi je bilo čudno jer se Kinezi uglavnom obraduju kada vide da neko želi da uči njihov jezik! Počeo je da bude poprilično nervozan nakon toga i da mi piše na prevodilac kako je velika gužva na toj adresi gdje ja idem i kako on ne želi da vozi, da nađem novi taksi! Zaustavio se nasred nekog velikog puta nasred raskrsnice i tražio duplo veću cifru nego što ja znam da otprilike košta ta vožnja! Ja sam to odbila da platim i tražila da mi pokaže taksimetar", tvrdila je Subotićeva.

"Dok sam sjedila na zadnjem sjedištu počeo je da mi otima tašnu iz ruku! Uspjela sam i da izađem i da mu iščupam tašnu iz ruku! Od stresa sam počela da plačem! Nastavio je da insistira da mu platim, pokazao mi je sakriveni taksimetar i kao što sam pretpostavljala, duplo niža! Novac sam mu bacila kroz prozor - i tako potresena i uplakana - nasred ovog puta tražila izlaz. Jako sam se bojala jer je ogromna raskrsnica, o broju vozila da ne govorim koji prolaze, kola, motori, bez pešačkog u blizini! Kao na sred autoputa sa po 4 trake da vas neko ostavi. Slučaj je prijavljen i policiji i osoblju mog hotela ispred kog sam uzela taksi".

