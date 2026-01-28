Preminula mlada Andrea Andrade

Američka misica Andrea Andrade preminula je u 35. godini, devet godina nakon što joj je dijagnostikovan rak debelog crijeva.

Vijest o njenoj smrti potvrdio je njen suprug Kris Vilson, navodeći da je Andrea preminula 16. januara, pišu američki mediji.

Lepotici iz Kalifornije je još 2017. godine dijagnostikovan rak trećeg stadijuma, a ljekari su joj tada davali između šest mjeseci i dvije godine života.

Ipak, Andrea je uspjela da živi čak devet godina duže, ispunjavajući snove i pomažući drugima do posljednjeg daha.

“Ovo nije zbogom, vidjećemo se ponovo”

Slomljeni suprug oprostio se od Andree potresnom porukom na Instagramu, uz niz zajedničkih fotografija:

„Moja večna ljubavi. Znam da ovo nije zbogom. Videću te s druge strane, ljubavi. Drži me svojim nebeskim rukama, volim te, mi amor.“

Andrea i Kris bili su zajedno osam godina, od čega su dvije godine proveli u braku.

(telegraf)