Преминула млада мајка Ајла Тасламан (33): "Борила се храбро"

27.01.2026

11:44

Удружење Помози.ба с великом тугом је објавило да је у 33. години живота преминула Ајла Тасламан, која се храбро борила с карциномом дојке с метастазама.
Удружење Помози.ба с великом тугом је објавило да је у 33. години живота преминула Ајла Тасламан, која се храбро борила с карциномом дојке с метастазама.

"Прелијепа Ајла била је мајка двоје д‌јеце. Борила се храбро с тешком болешћу, али нажалост, упркос лијечењу, болест се вратила и овај пут је била немилосрдна.

Оставила је иза себе неизмјерну празнину, али и примјер снаге, мајчинске љубави и храбрости", навели су из Удружења.

У свом опроштају, Удружење је замолило све грађане да се сјете Ајле у довама и молитвама те пруже подршку њеној породици у овим тешким тренуцима.

