Грчки јогурт из продавнице, колико везе има с оним "правим"?

Грцки јогурт данас је синоним за "здраву" намирницу: густ, кремаст, богат протеинима и често скупљи од обичног јогурта.
Али мало ко се пита како се грчки јогурт уопсте ради и има ли производ који купујемо у трговинама доиста везе с традиционалним начином припреме или је ријеч о још једној индустријској прилагодби.
Прави грчки јогурт не настаје додавањем врхња, згушњивача или шкроба, него процесом цијеђења. Након што се млијеко ферментира у јогурт, добијена маса се оставља да се циједи кроз густо платно или филтре, чиме се уклања сирутка.
гушћи од обичног јогурта
богатији протеинима
пунијег, блажег окуса
с мањим удјелом угљикохидрата
Здравље
Млијечни производи који су најштетнији по здравље
Овај процес захтијева више млијека и времена, па је и цијена правог грчког јогурта традиционално била виша. Управо зато је у Грчкој често био домаћи производ, а не индустријски масовно произведена намирница.
Ту долазимо до кључног проблема. Велик дио производа који се на полицама продају као грчки јогурт не пролази класични процес цијеђења. Умјесто тога, индустрија често користи:
додавање млијечних протеина
згушњиваче и стабилизаторе
модифициране технолошке поступке
Резултат је производ који текстуром подсјећа на грчки јогурт, али се добија брже, јефтиније и уз мање отпада сирутке. Иако такав јогурт може имати добар нутритивни профил, технолошки и традиционално није исто што и прави грчки јогурт.
Додатну конфузију ствара чињеница да назив "грчки јогурт" у многим земљама није строго заштићен, па се може користити и за производе који с Грчком имају тек симболичну повезницу. Често се зато користи и израз "јогурт грчког типа", али разлика потрошачима није увијек јасно истакнута.
Ствар декларације
Грчки јогурт какав се традиционално ради једноставан је производ с јасним поступком - јогурт који се циједи док не постане густ и богат. Производи из трговина често су технолошки прилагођене верзије које задржавају изглед и дио нутритивних карактеристика, али не и изворни начин производње.
Као и код многих "здравих" намирница, највећа разлика није нужно у окусу, него у ономе што пише ситним словима на декларацији. А ту грчки јогурт често престаје бити - грчки.
