Logo
Large banner

Грчки јогурт из продавнице, колико везе има с оним "правим"?

Извор:

Индекс

27.01.2026

11:43

Коментари:

0
Грчки јогурт из продавнице, колико везе има с оним "правим"?

Грцки јогурт данас је синоним за "здраву" намирницу: густ, кремаст, богат протеинима и често скупљи од обичног јогурта.

Али мало ко се пита како се грчки јогурт уопсте ради и има ли производ који купујемо у трговинама доиста везе с традиционалним начином припреме или је ријеч о још једној индустријској прилагодби.

Како се ради прави грчки јогурт?

Прави грчки јогурт не настаје додавањем врхња, згушњивача или шкроба, него процесом цијеђења. Након што се млијеко ферментира у јогурт, добијена маса се оставља да се циједи кроз густо платно или филтре, чиме се уклања сирутка.

Због тога је грчки јогурт:

гушћи од обичног јогурта

богатији протеинима

пунијег, блажег окуса

с мањим удјелом угљикохидрата

млијеко

Здравље

Млијечни производи који су најштетнији по здравље

Овај процес захтијева више млијека и времена, па је и цијена правог грчког јогурта традиционално била виша. Управо зато је у Грчкој често био домаћи производ, а не индустријски масовно произведена намирница.

Колико "грчког" има у грчком јогурту из продавница?

Ту долазимо до кључног проблема. Велик дио производа који се на полицама продају као грчки јогурт не пролази класични процес цијеђења. Умјесто тога, индустрија често користи:

додавање млијечних протеина

згушњиваче и стабилизаторе

модифициране технолошке поступке

Резултат је производ који текстуром подсјећа на грчки јогурт, али се добија брже, јефтиније и уз мање отпада сирутке. Иако такав јогурт може имати добар нутритивни профил, технолошки и традиционално није исто што и прави грчки јогурт.

Додатну конфузију ствара чињеница да назив "грчки јогурт" у многим земљама није строго заштићен, па се може користити и за производе који с Грчком имају тек симболичну повезницу. Често се зато користи и израз "јогурт грчког типа", али разлика потрошачима није увијек јасно истакнута.

Ствар декларације

Грчки јогурт какав се традиционално ради једноставан је производ с јасним поступком - јогурт који се циједи док не постане густ и богат. Производи из трговина често су технолошки прилагођене верзије које задржавају изглед и дио нутритивних карактеристика, али не и изворни начин производње.

Као и код многих "здравих" намирница, највећа разлика није нужно у окусу, него у ономе што пише ситним словима на декларацији. А ту грчки јогурт често престаје бити - грчки.

(indeks)

Подијели:

Тагови:

јогурт

Млијеко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

Савјети

Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

3 мј

0
Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Здравље

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

4 мј

0
Немате идеја за оброк? Јогурт пита у рерни је за 10 минута

Занимљивости

Немате идеја за оброк? Јогурт пита у рерни је за 10 минута

5 мј

0
Тијесто

Савјети

Рецепт за савршене погачице са сиром и јогуртом

5 мј

0

Више из рубрике

Фински модел образовања и школства како изгледа

Занимљивости

Крај школе какву знамо: Све нам је ближи ФИНСКИ модел који мијења све

2 ч

0
Разлике између Водолија рођених у јануару и фебруару

Занимљивости

Разлике између Водолија рођених у јануару и фебруару

16 ч

0
Судбински преокрет за ова 3 знака: У наредном периоду чека их олакшање

Занимљивости

Судбински преокрет за ова 3 знака: У наредном периоду чека их олакшање

19 ч

0
Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада

Занимљивости

Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

11

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

13

11

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

13

10

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

13

04

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

13

00

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner