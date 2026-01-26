Logo
Млијечни производи који су најштетнији по здравље

Извор:

Агенције

26.01.2026

22:53

Млијечни производи који су најштетнији по здравље
Фото: pexels

Многи љекари се слажу да је редовна употреба ферментисаних млијечних производа, који садрже бактерије корисне за цријевну микрофлору, основа здравог начина живота и правилне исхране. Међутим, немају сви они благотворан ефекат на људско тијело.

Дијетолог Дарија Русакова саставила је листу ферментисаних млијечних производа који су опасни по здравље.

Данска-Њемачка

Фудбал

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Јогурти са адитивима

Јогурти са разним додацима нису природно „млијеко“, јер садрже много више угљених хидрата него било који други ферментисани млечни производ. Због неприродних адитива и велике количине шећера, који нарушава апсорпцију калцијума, пре спадају у слаткише него млијечне производе.

Млијечни производи без масти

Иако их већина узима јер мисли да су нискокалорични и здрави, млијечни производи са ниским садржајем масти заправо су све само не то. Чињеница је да се у саставе таквих јогурта додаје скроб како би се постигла потребна конзистенција, а који је калоричан колико и угљени хидрати. Проблем лежи у чињеници да „млијеко“ без масти не засићује тијело, већ, напротив, подстиче апетит повећањем нивоа шећера у крви.

Рерна

Савјети

Како правилно очистити стаклена врата рерне

Масна павлака

Павлака са садржајем масти од 25-30 % је један од намирница која је најштетнија за здравље и која се најтеже вари, омета рад панкреаса и јетре. То ипак не значи да треба у потпуности да се одрекнете ове намирнице. Да бисте избјегли пробавне проблеме и ризик од развоја гастроинтестиналних обољења, довољно је само да узмете ону која има мањи садржај масноћа, 10-15 %.

