Млијечни производи који су најштетнији по здравље

Извор:
Агенције
26.01.2026
22:53
Коментари:0
Многи љекари се слажу да је редовна употреба ферментисаних млијечних производа, који садрже бактерије корисне за цријевну микрофлору, основа здравог начина живота и правилне исхране. Међутим, немају сви они благотворан ефекат на људско тијело.
Дијетолог Дарија Русакова саставила је листу ферментисаних млијечних производа који су опасни по здравље.
Фудбал
Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП
Јогурти са разним додацима нису природно „млијеко“, јер садрже много више угљених хидрата него било који други ферментисани млечни производ. Због неприродних адитива и велике количине шећера, који нарушава апсорпцију калцијума, пре спадају у слаткише него млијечне производе.
Иако их већина узима јер мисли да су нискокалорични и здрави, млијечни производи са ниским садржајем масти заправо су све само не то. Чињеница је да се у саставе таквих јогурта додаје скроб како би се постигла потребна конзистенција, а који је калоричан колико и угљени хидрати. Проблем лежи у чињеници да „млијеко“ без масти не засићује тијело, већ, напротив, подстиче апетит повећањем нивоа шећера у крви.
Савјети
Како правилно очистити стаклена врата рерне
Павлака са садржајем масти од 25-30 % је један од намирница која је најштетнија за здравље и која се најтеже вари, омета рад панкреаса и јетре. То ипак не значи да треба у потпуности да се одрекнете ове намирнице. Да бисте избјегли пробавне проблеме и ризик од развоја гастроинтестиналних обољења, довољно је само да узмете ону која има мањи садржај масноћа, 10-15 %.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
58
22
53
22
51
22
51
Тренутно на програму