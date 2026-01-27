Зашто је Свети Сава школска слава? Многи не знају причу о првом српском просветитељу

27.01.2026
07:12
Коментари:0
Савиндан је један од најзначајнијих празника Српске православне цркве и обиљежава се 27. јануара.
Иако је данас познат као школска слава, ова традиција није постојала од самог почетка, већ је уведена нешто касније, као израз поштовања према улози Светог Саве у развоју српске просвјете и културе.
На овај дан, 27. јануара 1236. године, односно 14. јануара по старом, јулијанском календару, преминуо је Растко Немањић - Свети Сава, у граду Трнову у Бугарској. Његова смрт означила је крај једног изузетног живота посвећеног вјери, образовању и народу, али и почетак снажног култа који се временом ширио и учвршћивао међу Србима.
Са стварањем и јачањем средњовековне српске државе, култ Светог Саве добија све већи значај, а нарочито долази до изражаја у периодима националног буђења.
Већ почетком 19. вијека настаје и данас препознатљива Химна Светом Сави, која симболично повезује вјеру, знање и народну свијест.
Посебно важан тренутак у историји Савиндана догодио се 2. јануара 1840. године, када је одлуком Совјета Књажества Србског, на предлог Атанасија Николића, тадашњег ректора Лицеја у Крагујевцу, овај празник званично проглашен школском славом у Србији.
Од тог тренутка, Свети Сава постаје трајни симбол образовања, васпитања и моралних вриједности, а Савиндан дан када школе не славе само свеца, већ и знање као темељ друштва.
Република Српска
3 ч0
Свијет
11 ч0
Здравље
11 ч0
Савјети
11 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму