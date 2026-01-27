Бањалука: Мљекари заказали протест

Извор:
АТВ
27.01.2026
07:38
Коментари:2
Удружење мљекара Републике Српске у пет до дванаест, изаћи ће на мирне протесте у Бањалуци, у бањалучком Парку "Младен Стојановић".
Биће одржана и ванредна скупштина Удружења пољопривредних произвођача.
Мљекари су одлуку донијели након састанка с ресорном министарком Анђелком Кузмић, на којем, како наводе, није било конкретних приједлога у вези с њиховим захтјевима. Због вишка млијека, траже веће подстицаје.
Кузмићева је најавила формирање радне групе која ће дати приједлоге, и израду уредбе о сортирању домаћих производа, те обиљежавању лажних производа, попут сирева.
