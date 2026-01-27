Logo
Бањалука: Мљекари заказали протест

Извор:

АТВ

27.01.2026

07:38

Коментари:

2
Бањалука: Мљекари заказали протест
Фото: АТВ

Удружење мљекара Републике Српске у пет до дванаест, изаћи ће на мирне протесте у Бањалуци, у бањалучком Парку "Младен Стојановић".

Биће одржана и ванредна скупштина Удружења пољопривредних произвођача.

Мљекари су одлуку донијели након састанка с ресорном министарком Анђелком Кузмић, на којем, како наводе, није било конкретних приједлога у вези с њиховим захтјевима. Због вишка млијека, траже веће подстицаје.

Кузмићева је најавила формирање радне групе која ће дати приједлоге, и израду уредбе о сортирању домаћих производа, те обиљежавању лажних производа, попут сирева.

Коментари (2)
