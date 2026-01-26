Logo
Large banner

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

26.01.2026

12:33

Коментари:

0
Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу
Фото: АТВ

Представници мљекара из Републике Српске најавили су протесте због, како наводе, дугогодишњих проблема у овом сектору, а уочи данашњег састанка са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде РС тврде да су поједини произвођачи добијали позиве из полиције.

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да неће дозволити долазак трактора пред зграду Владе РС, нагласивши да такав вид притиска није прихватљив.

"Мајстори, нећете доћи пред Владу Републике Српске. Ја сам отворен за разговор, са свима ћу причати, али нисам добио званичан захтјев за састанак. А то што они поручују да ће доћи – е па нећете. Тако се не рјешава проблем“, изјавио је Минић.

Говорећи о наводима мљекара да су позивани на информативне разговоре у Министарство унутрашњих послова РС, Минић је рекао да о томе нема сазнања.

„То заиста не знам, немам ту информацију. Причао сам са министром МУП-а Жељком Будимиром и рекао му да не дозволи долазак трактора код зграде Владе“, навео је Минић.

Састанак мљекара са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде РС заказан је за данас, а произвођачи млијека очекују конкретне мјере и рјешења за проблеме са којима се суочавају, укључујући откупне цијене и подстицаје, пише Мондо.

Подијели:

Тагови:

мљекари

Влада Републике Српске

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

Друштво

Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

21 ч

12
Минић: Понашање мљекара отишло превише у политику

Република Српска

Минић: Понашање мљекара отишло превише у политику

1 д

11
Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

Република Српска

Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

1 д

8
Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

Друштво

Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

2 д

0

Више из рубрике

Минић: То што ради ЦИК је "невиђени јавашлук"

Република Српска

Минић: То што ради ЦИК је "невиђени јавашлук"

39 мин

0
Додик: Током састанак са Херцогом предложићу да се Сарајевска Хагада врати у Израел

Република Српска

Додик: Током састанак са Херцогом предложићу да се Сарајевска Хагада врати у Израел

1 ч

2
Конститутивна сједница Владе, предсједава Минић

Република Српска

Конститутивна сједница Владе, предсједава Минић

1 ч

0
Састанци делегације Српске у Израелу

Република Српска

Састанци делегације Српске у Израелу

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner