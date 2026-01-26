Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

26.01.2026
12:33
Коментари:0
Представници мљекара из Републике Српске најавили су протесте због, како наводе, дугогодишњих проблема у овом сектору, а уочи данашњег састанка са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде РС тврде да су поједини произвођачи добијали позиве из полиције.
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да неће дозволити долазак трактора пред зграду Владе РС, нагласивши да такав вид притиска није прихватљив.
"Мајстори, нећете доћи пред Владу Републике Српске. Ја сам отворен за разговор, са свима ћу причати, али нисам добио званичан захтјев за састанак. А то што они поручују да ће доћи – е па нећете. Тако се не рјешава проблем“, изјавио је Минић.
Говорећи о наводима мљекара да су позивани на информативне разговоре у Министарство унутрашњих послова РС, Минић је рекао да о томе нема сазнања.
„То заиста не знам, немам ту информацију. Причао сам са министром МУП-а Жељком Будимиром и рекао му да не дозволи долазак трактора код зграде Владе“, навео је Минић.
Састанак мљекара са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде РС заказан је за данас, а произвођачи млијека очекују конкретне мјере и рјешења за проблеме са којима се суочавају, укључујући откупне цијене и подстицаје, пише Мондо.
