Kris Braun se pojavio pred londonskim sudom uoči suđenja za napad

Tanjug

28.01.2026

12:35

Američki pjevač Kris Braun pojavio se danas pred londonskim Krunskim sudom u Sauterku na saslušanju uoči suđenja zakazanog za kasnije ove godine, po optužbama za napad na muzičkog producenta u jednom londonskom noćnom klubu.

Braun je optužen za pokušaj nanošenja teške tjelesne povrede u vezi sa incidentom iz 2023. godine koji tužioci opisuju kao "neizazvan napad" flašom, prenio je Rojters.

Tridesetšestogodišnji pjevač je negirao sve optužbe, prenosi Tanjug.

Tokom saslušanja, Braun je govorio samo kako bi potvrdio svoje ime.

U sudnici se rukovao sa saoptuženim Omololuom Akinloluom (39), koji je takođe negirao optužbe.

Obojica su potom napustila optuženičku klupu, dok je desetak Braunovih pristalica u galeriji za publiku mahala u znak podrške.

Чарли Кирк

Svijet

Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

Sud je saopštio da je početak suđenja protiv Brauna i Akinlolua zakazan za oktobar.

Obojici je odobrena kaucija do narednog preliminarnog saslušanja, koje je planirano za april.

Braun, dvostruki dobitnik nagrade Gremi dobio je u maju kauciju nakon što je uplatio oko 6,9 miliona dolara, što mu je omogućilo da započne turneju "Breezy Bowl XX", koja je završena prošlog oktobra.

Pjevač je uhapšen prošle godine u hotelu u Mančesteru, poslije čega se vratio u Veliku Britaniju prvi put od incidenta.

