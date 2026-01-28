Stigle prve reakcije na film Svadba: "Čak mi ni fore sa ustašama, četnicima i Tompsonom nisu bile pretjerane"

Film „Svadba“ Igora Šeregije, komedija o ljubavi između Hrvatice i Srbina, osvojio je hrvatsku publiku, a prvi komentari nakon premijere ukazuju da bi mogao postati jedan od najzapaženijih regionalnih filmova u posljednje vrijeme.

Film „Svadba“ već se nakon premijere izdvaja kao jedan od najpretraživanijih domaćih filmskih naslova na internetu, što pokazuju brojne objave, komentari i diskusije na društvenim mrežama i forumima.

U utorak je održana hrvatska premijera filma „Svadba“ Igora Šeregije, komedije koja je odmah postala tema razgovora publike i medija.

Scena iz filma Svadba

Premijeru su ispratile brojne reakcije gledalaca, a utisci sa zagrebačke projekcije brzo su se proširili internetom, gdje se film opisuje kao „tipična, ali moderna balkanska komedija“.

Film prati situaciju u kojoj Hrvatica ostaje trudna sa Srbinom, a dvije porodice se pripremaju za svadbeni spektakl koji obećava smijeh, tenziju i prepoznatljiv balkanski humor. Već u pretprodaji prodat je impresivan broj od preko 41.000 ulaznica, što potvrđuje veliko interesovanje publike i prije zvanične premijere. Beogradska publika imaće priliku da film pogleda 28. januara u Sava centru, gdje su karte već rasprodate.

Scena iz filma Svadba

Podatak o broju prodatih ulaznica često se navodi u pretragama i medijskim objavama kao jedan od ključnih pokazatelja uspjeha filma „Svadba“.

Priča koja izaziva smijeh i razmišljanje

„Svadba“ uspijeva da spoji klasične balkanske teme sa savremenim humorom. Kroz sukobe, kulturne razlike i nesporazume, film pokazuje koliko su ljubav i porodica univerzalne teme, čak i kada ih okružuju predrasude i stereotipi.

Rene Bitorajac

Gledaoci u komentarima ističu da film ne pokušava da pouči, već kroz humor i svakodnevne situacije prikazuje odnose koji su poznati mnogim porodicama na Balkanu.

Jedan od prvih gledalaca na zagrebačkoj premijeri je na Redditu komentarisao:

„Film je fenomenalan! Glumci su briljirali, Seka Sablić je prava zvijezda, a humor je taman, bez pretjerivanja. Smijala sam se od početka do kraja.“

Publika je posebno pohvalila autentičnost likova i balkanski humor koji ne prelazi granicu provokacije, čak ni kada se dotiču osjetljivih tema kao što su nacionalne razlike i istorijske tenzije. Pjesma „Težak život“ postala je hit među gledaocima, dodatno naglašavajući komični ton filma.

Pjesma se u brojnim komentarima i pretragama pominje kao jedan od najupečatljivijih detalja filma, koji doprinosi njegovoj prepoznatljivosti.

Glumačka postava i režija

Igor Šeregija, poznat po osjećaju za detalj i balansiranju humora sa ozbiljnim temama, uspio je da stvori ostvarenje koje je istovremeno zabavno i emotivno. Glavni likovi u filmu su Rene Bitorajac koji tumači lik Hrvata Miljenka Lončarića i Dragan Bjelogrlić koji tumači lik Vuka Dimitrijevića, srpskog ministra. Pored njih se pojavljuju još zvučnih imena kao što je Srđan Žika Todorović, Jelisaveta Seka Sablić, Anđelka Stević Žugić, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Nika Grbelja, Roko Sikavica i drugi.

U onlajn diskusijama često se izdvaja upravo glumačka igra kao jedan od glavnih razloga pozitivnih reakcija publike.

– „Ovo je balkanska komedija koja nije samo smešna, već i pametna. Film igra na kartu prepoznatljivog kulturnog konteksta, ali uspijeva da ostane zabavan i za mlađu publiku“, ocijenio je jedan gledalac.

Zašto „Svadba“ već pravi hajp

Iako neki komentari ukazuju na to da humor u filmu ponekad zavisi od psovki i klišea, većina publike priznaje da je „Svadba“ prijatna za gledanje i idealna za zajedničke odlaske u bioskop. Tema tenzija između Hrvata i Srba, iako već obrađivana u regionalnoj kinematografiji, kod Šeregije dobija lakši i pristupačniji ton.

Upravo zbog te kombinacije poznatih tema, savremenog humora i snažnih reakcija publike, film „Svadba“ sve češće se pominje kao potencijalni bioskopski hit u regionu.

Šta se radi u filmu Svadba?

Film „Svadba“ prati ljubavnu priču Hrvatice i Srbina čija veza ulazi u novu fazu nakon što ona ostane trudna. Ono što je za njih dvoje prirodan korak naprijed, za njihove porodice postaje izvor brojnih nesporazuma, tenzija i komičnih situacija.

Odluka da se organizuje svadba otvara čitav niz sukoba koji proizlaze iz kulturnih razlika, porodičnih navika, nacionalnih predrasuda i neriješenih istorijskih tema. Pripreme za venčanje postepeno se pretvaraju u pravi balkanski spektakl, u kojem svako ima svoje mišljenje, svoja pravila i svoje „obavezne“ običaje.

S jedne strane Rene Bitorajac glumi posrnulog hrvatskog tajkuna koji je pred bankrotom. Na drugoj strani je Dragan Bjelogrlić koji glumi srpskog ministra inostranih poslova pred izbore u Srbiji.

Odlučuju o organizovanju dvije svadbe, jedne srpske, druge hrvatske. Tada na scenu stupaju "svećenik i sveštenik". Ostalo pogledajte u kinu.

Dobra ocjena na IMDB

Iako je film tek izašao ocjena na IMDB mu je visokih 8 na 505 glasova. Ovo se često promijeni nakon što film postane dostupan širim narodnim masama.