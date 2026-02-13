Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

13.02.2026
Nives Celzijus na Instagramu je objavila snimak na kojem se pokušava našminkati, ali je ometa mačka. Takođe, objavila je veliku novost - snima novu pjesmu.
"Ljubavi, ja se moram našminkati. Ne možemo se sad maziti, mazili smo se cijelo jutro. Mama mora ići u studio snimiti novu pjesmu", rekla je Nives.
Njena objava oduševila je pratioce.
Nives je prošle godine u intervjuu za "Story" otkrila kako nije zaljubljena, ali žudi za tim osjećajem jer je inspirativan i motivišući.
