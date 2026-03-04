Logo
Large banner

Игор Додик: Најновији потез Сене Узуновић отворени рат против политичке воље народа у Српској

Извор:

СРНА

04.03.2026

14:24

Коментари:

14
Игор Додик: Најновији потез Сене Узуновић отворени рат против политичке воље народа у Српској
Фото: ATV

Најновији потез судије Суда БиХ Сене Узуновић, која настоји да избрише Милорада Додика из регистра предсједника СНСД-а, није само правни преседан, већ отворени рат против политичке воље народа у Републици Српској, изјавио је за Срну организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

"У свим нормалним државама, што БиХ свакако није, политичари се бирају и смјењују на изборима вољом грађана, али у БиХ они се настоје елиминисати измишљеним кривичним д‌јелима које осмисли лажни високи представник, а по његовом налогу пресуди такозвани судија којем су право и правда непознате ријечи, а ако то не успије онда се иде кроз дописе, судске клупе и тоге, које се и саме стиде ко их све носи", истакао је Додик.

Он је нагласио да Узуновићева заједно са својим ментором из бијеле зграде у Сарајеву, у којој незаконито сједи њемачки туриста Кристијан Шмит, и бошњачким истомишљеницима на све могуће и немогуће начине покушава административним путем да "одреди" ко ће бити предсједник СНСД-а.

67bf379b3d147 sena uzunovic

БиХ

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

"Суд БиХ се претворио у продужену руку Шмита и бошњачке политике који не признају дејтонску структуру БиХ. ​Када се правосуђе користи за брисање лидера из регистара брише се и граница између права и тираније. Овакви потези угрожавају саму суштину демократског процеса", рекао је Додик.

Ако се предсједник странке брише административним декретом, указао је он, поставља се оправдано питање да ли вриједи уопште гласати у Републици Српској ако ће Сарајево одређивати ко смије бити на челу партија?

"Зато је и потпуно оправдано да Република Српска сама организује сваке будуће изборе на својој територији, а не да нам Сена, Шмит и остали мрзитељи Срба и Републике Српске одређују како ћемо живјети у Српској, ко ће нам бити предсједник, премијер..., јер ово је јединствен примјер у свијету угњетавања једног народа и гушење његових права да бира своје представнике без туторства из Сарајева и дијела међународне заједнице. Овај систем /не/функционисања не постоји више ни међу афричким племенима", нагласио је Додик.

​Организациони секретар СНСД-а истакао је да из свега овога произилази да ​ "неправна борба" Шмита и "шмитића" из Сарајева додатно хомогенизује српско бирачко тијело и учвршћује увјерење да је Република Српска једини гарант опстанка Срба, а сваки допис Узуновићеве са потписом лажног високог представника који има циљ слабљење Српске постаје додатно гориво за нове захтјеве за самосталношћу и заштитом уставних надлежности наше Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Сена Узуновић

Коментари (14)
Large banner

Више из рубрике

Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

Република Српска

Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

5 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Погледајте бројке: Министарство објавило водич кроз буџет Српске

5 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Текст резолуције о забрани усташтва усаглашен са историчарима и правницима

5 ч

6
Црни биланс на путевима: Порастао број страдалих пјешака

Република Српска

Црни биланс на путевима: Порастао број страдалих пјешака

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner