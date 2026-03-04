Игор Додик: Најновији потез Сене Узуновић отворени рат против политичке воље народа у Српској

Извор:
СРНА
04.03.2026
14:24

Најновији потез судије Суда БиХ Сене Узуновић, која настоји да избрише Милорада Додика из регистра предсједника СНСД-а, није само правни преседан, већ отворени рат против политичке воље народа у Републици Српској, изјавио је за Срну организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
"У свим нормалним државама, што БиХ свакако није, политичари се бирају и смјењују на изборима вољом грађана, али у БиХ они се настоје елиминисати измишљеним кривичним дјелима које осмисли лажни високи представник, а по његовом налогу пресуди такозвани судија којем су право и правда непознате ријечи, а ако то не успије онда се иде кроз дописе, судске клупе и тоге, које се и саме стиде ко их све носи", истакао је Додик.
Он је нагласио да Узуновићева заједно са својим ментором из бијеле зграде у Сарајеву, у којој незаконито сједи њемачки туриста Кристијан Шмит, и бошњачким истомишљеницима на све могуће и немогуће начине покушава административним путем да "одреди" ко ће бити предсједник СНСД-а.
"Суд БиХ се претворио у продужену руку Шмита и бошњачке политике који не признају дејтонску структуру БиХ. Када се правосуђе користи за брисање лидера из регистара брише се и граница између права и тираније. Овакви потези угрожавају саму суштину демократског процеса", рекао је Додик.
Ако се предсједник странке брише административним декретом, указао је он, поставља се оправдано питање да ли вриједи уопште гласати у Републици Српској ако ће Сарајево одређивати ко смије бити на челу партија?
"Зато је и потпуно оправдано да Република Српска сама организује сваке будуће изборе на својој територији, а не да нам Сена, Шмит и остали мрзитељи Срба и Републике Српске одређују како ћемо живјети у Српској, ко ће нам бити предсједник, премијер..., јер ово је јединствен примјер у свијету угњетавања једног народа и гушење његових права да бира своје представнике без туторства из Сарајева и дијела међународне заједнице. Овај систем /не/функционисања не постоји више ни међу афричким племенима", нагласио је Додик.
Организациони секретар СНСД-а истакао је да из свега овога произилази да "неправна борба" Шмита и "шмитића" из Сарајева додатно хомогенизује српско бирачко тијело и учвршћује увјерење да је Република Српска једини гарант опстанка Срба, а сваки допис Узуновићеве са потписом лажног високог представника који има циљ слабљење Српске постаје додатно гориво за нове захтјеве за самосталношћу и заштитом уставних надлежности наше Републике Српске.
