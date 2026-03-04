Мазалица: Текст резолуције о забрани усташтва усаглашен са историчарима и правницима

Аутор:АТВ
Шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је да је ова политичка партија предлаже текст резолуције о осуди величања усташке идеологије, који ће обрадити све сегменте које опозиција није обухватила у свом приједлогу резолуције.
На овом приједлогу радили су, како Мазалица додаје историчари и правници, који су се усагласили о тексту резолуције, а који се данас предлаже. Додаје да је то још један од корака у борби против усташке идеологије, те истиче да у опозиционој структури, нема континуитета у томе.
"Постоје нејасне формулације у резолуцији коју је предложио СДС, попут "други антифашисти". Не спомињу се муслимани који су били дио система НДХ, као ни Нијемци који су одводили народ у логоре, већ се све своди на Томпсона као персонификацију величања усташтва. У новој резолуцији предложили су дио да су злочини над Србима у посљедњем рату наставак геноцида који је започет у НДХ", поручио је Мазалица.
Истиче да је приједлог резолуције о осуди усташтва опозиције Српске толико лош, да се није могао мијењати амандманима.
"Бодироги је понуђено да се заједно дође до рјешења најбољег текста, али смо доведени у ситуацију "узми или остави", што нисмо могли прихватити, а што је потврдила и струка. Резолуција није политичка ни дио политиканства, дали смо ванстраначким личностима које се баве овом темом, да формулишу приједлог и он ће бити упућен као приједлог за Колегијум. СДС-ова резолуција ће бити на дневном реду колегијума, али СНСД неће гласати за дневни ред за Посебну сједницу о тој резолуцији", истакао је Мазалица.
