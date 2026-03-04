Logo
Large banner

Трамп: Заштитићемо бродове у Хормушком мореузу

04.03.2026

10:59

Коментари:

0
Предсједник Америке Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп каже да намјерава осигурати бродски промет у Хормушком мореузу, којем пријети Иран, укључујући и америчку морнарицу.

"Ако буде потребно, америчка морнарица почеће пратити танкере кроз Хормушки мореуз што је прије могуће", објавио је у уторак на својој платформи Truth Social.

Додао је да ће, без обзира на све, Сједињене Државе осигурати слободан проток енергије у свијет.

Осим тога, наложио је надлежној Америчкој корпорацији за међународни развој и финансирање (ДФЦ) да понуди осигурање од ризика и гаранције за сву поморску трговину у регији.

Мјера је првенствено усмјерена на превоз енергије, али је доступна свим бродарским компанијама.

Погинули амерички војници

Свијет

Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

Мореуз између Ирана и Омана сматра се једном од најважнијих бродарских рута у свијету.

То је једина веза од Залива до свјетских океана.

Значајне земље произвођачице нафте налазе се дуж Залива, укључујући Иран, Саудијску Арабију, Ирак, Кувајт, Катар, Бахреин и Уједињене Арапске Емирате.

Рат и пријетње Ирана да ће запалити бродове који пролазе изазвали су немире на енергетским тржиштима.

Цијене нафте и плина су због тога значајно порасле, преноси "Premium Times".

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинули амерички војници у рату с Ираном

Свијет

Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

1 ч

0
Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

Свијет

Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

1 ч

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана

Свијет

Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

1 ч

0
Америчка војска у Еквадору

Свијет

Америчка војска покренула акцију у још једној земљи

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

12

23

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner