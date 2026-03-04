Трамп: Заштитићемо бродове у Хормушком мореузу

04.03.2026
10:59
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп каже да намјерава осигурати бродски промет у Хормушком мореузу, којем пријети Иран, укључујући и америчку морнарицу.
"Ако буде потребно, америчка морнарица почеће пратити танкере кроз Хормушки мореуз што је прије могуће", објавио је у уторак на својој платформи Truth Social.
Додао је да ће, без обзира на све, Сједињене Државе осигурати слободан проток енергије у свијет.
Осим тога, наложио је надлежној Америчкој корпорацији за међународни развој и финансирање (ДФЦ) да понуди осигурање од ризика и гаранције за сву поморску трговину у регији.
Мјера је првенствено усмјерена на превоз енергије, али је доступна свим бродарским компанијама.
Мореуз између Ирана и Омана сматра се једном од најважнијих бродарских рута у свијету.
То је једина веза од Залива до свјетских океана.
Значајне земље произвођачице нафте налазе се дуж Залива, укључујући Иран, Саудијску Арабију, Ирак, Кувајт, Катар, Бахреин и Уједињене Арапске Емирате.
Рат и пријетње Ирана да ће запалити бродове који пролазе изазвали су немире на енергетским тржиштима.
Цијене нафте и плина су због тога значајно порасле, преноси "Premium Times".
