Preminuo Perica Romić

Bivši načelnik Kupresa i vlasnik mljekare "Perkan" Perica Romić preminuo je jučer u 41. godini. Iza njega je ostala supruga i petoro d‌jece.

Romić je bio doktor veterinarske medicine i zootehničkih nauka.

Rođen je 16. decembra 1984. godine u Kupresu, gd‌je je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga slijedi put znanja i struke, 2009. godine diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a 2020. doktorirao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Mostaru, potvrđujući svoju trajnu posvećenost nauci, poljoprivredi i stočarskoj proizvodnji.

Godine 2011. osnovao je privatno poduzeće, Veterinarsku stanicu, u kojoj je obavljao dužnost direktora, dok je od 2012. do 2016. godine bio načelnik Opštine Kupres, nastojeći spojiti struku, razvoj i interese lokalne zajednice. Posebno mjesto u njegovom profesionalnom i životnom putu zauzimalo poduzeće Perkan d.o.o. Kupres, osnovano 2018. godine, mljekare u kojoj nastaju prepoznatljivi kupreški sirevi – proizvod duboko vezan za tradiciju, podneblje i identitet Kupresa.