Otkriven kokain u organizmu trogodišnje djevojčice, uhapšena majka

Izvor:

ATV

25.02.2026

15:34

Komentari:

0
Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Gorici, Hrvatska, ovih dana podiglo je optužnicu protiv 25-godišnje majke dvoje djece iz jednog zagrebačkog prigradskog naselja zbog grubog kršenja prava djeteta, za šta tužilaštvo traži kaznu zatvora.

Porodica je dospjela u fokus istražitelja nakon rutinskog testa na drogu na radnom mjestu 25-godišnjakinje.

Test je bio pozitivan, ali je utvrđeno da uzorak urina nije bio njen, već urin njene trogodišnje kćerke, prenosi "Jutarnji".

Istragom je utvrđeno da je majka prethodno u kući konzumirala kokain i da je, iz straha da će test biti pozitivan, podmetnula urin svoje kćerke prilikom testiranja.

Međutim, naknadno je utvrđeno da je dijete došlo u kontakt sa drogom koju je majka ostavila u stanu, odnosno da ju je konzumiralo na za sada neutvrđen način.

Kada je slučaj otkriven, majka optužene je sama pozvala policiju i prijavila svoju kćerku, navodi se u optužnici.

Optužena je tokom ispitivanja izjavila da joj je žao zbog svega i da ne zna kako je dijete došlo u kontakt sa drogom, jer to, kako tvrdi, nikada ne radi pred djecom. Branila se i time da je drogu nabavila jer je bila pod stresom zbog nasilnog supruga.

Tužilaštvo predlaže da joj se izrekne kazna od jedne godine i dva mjeseca zatvora, koja bi bila djelimično uslovna. To znači da bi šest mjeseci provela u zatvoru, dok se preostalih osam mjeseci ne bi izvršilo ukoliko u roku od četiri godine ne počini novo krivično djelo.

Ukoliko sud prihvati prijedlog tužilaštva, optužena će morati da plati i 550 evra sudskih troškova.

kokain

Droga

Hrvatska

Komentari (0)
