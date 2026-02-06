Жена оца дјетета Милице Тодоровић не може да дође себи: Ни у једном моменту није питала како се моја дјеца осјећају

Извор:
Телеграф
06.02.2026
16:23
Коментари:0
"Све ме стиже, не могу да се смирим. Та жена ни у једном моменту није питала како се моја дјеца осјећају.
Не знам гдје је он сад, очигледно га није брига за нас и дјецу, овај брак је дефинитивно готов. Ја не могу више овако. Кад сам била код ње њој је једини проблем био да ли смо ми у отвореном браку. Моја дјеца кући плачу због ње", започела је Љ.М. своје ново оглашавање данас, 6. фебруара.
Како каже, она се Милици Тодоровић, која је 3. фебруара добила сина с њеним мужем, прво јавила на Инстаграму.
"Ја не желим да се било какве нетачне тврдње износе. Ми смо били породица, били смо у најљепшем брачном односу, нисам свесна шта ме је снашло. Ја живим у паклу, моју дјецу не могу да заштитим. Ја сам њему цијели живот посветила, издана сам, ја то нисам заслужила, он зна колико сам уз њега била", истакла је Љ.М. за Пинк.рс.
Сцена
Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила
"Ја сам се њој јавила на Инстаграму прво, она мени ништа није одговорила када сам јој написала да сам ја жена оца њеног детета. Она је све знала... Овај брак је готов за мене. Они заслужују једно друго. Само желим да изађем из свега овога. Нећу ништа да имам са њим. Живот сам му дала. Он је био моје све. Ја сам изгубила 19 година живота, једне љубави нема више. Мене нико не пита шта сам ја изгубила, моја дјеца су имала визију савршене породице ", испричала је ова жена.
"Ја сам се трудила да будем присебна и стабилна. Она је од свега размишљала да ли ми имамо интимне односе и само је за то показивала интересовање. Јако се лоше осјећам и морам да се искључим из овога да бих могла да се окренем деци", закључила је Љ.М.
Сцена
5 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
25
17
11
17
08
16
51
16
48
Тренутно на програму