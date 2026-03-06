Evropa je, razmatranjem novih sankcija Rusiji čak i u situaciji kada zbog krize na Bliskom istoku vlada nestašica goriva, očigledno došla do tačke ludila i samoubistva, ocjenila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„To pitanje ne treba gledati sa regionalnog aspekta – kao da EU uvodi sankcije dok u Ženevi počinju ili se odvijaju pregovori o Ukrajini, veća kao – EU uvodi sankcije ne uzimajući u obzir ekonomske pokazatelje koji se menjaju pred našim očima u vezi sa situacijom i zahvativši čitav svet u kontekstu ne eskalacije, nego strašne tragedije na Bliskom istoku“, rekla je ona u intervjuu za Sputnjik.

Kako je dodala, na Zapadu su u prošlosti pokušavali da objasne usvajanje sankcija nekakvim pogrešnim postupcima Rusije na koje su oni odgovarali navodno braneći ljudska prava i podržavajući demokratiju u Ukrajini.

„Sada svi shvataju da se oni jednostavno nalaze u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, jer ne uzimaju u obzir promjenu situacije, između ostalog – a to nije jedini pokazatelj, u vezi sa energentima zbog sukoba koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana“, naglasila je Zaharova.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.