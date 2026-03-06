Logo
Large banner

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Izvor:

Sputnik Srbija

06.03.2026

16:09

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Evropa je, razmatranjem novih sankcija Rusiji čak i u situaciji kada zbog krize na Bliskom istoku vlada nestašica goriva, očigledno došla do tačke ludila i samoubistva, ocjenila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„To pitanje ne treba gledati sa regionalnog aspekta – kao da EU uvodi sankcije dok u Ženevi počinju ili se odvijaju pregovori o Ukrajini, veća kao – EU uvodi sankcije ne uzimajući u obzir ekonomske pokazatelje koji se menjaju pred našim očima u vezi sa situacijom i zahvativši čitav svet u kontekstu ne eskalacije, nego strašne tragedije na Bliskom istoku“, rekla je ona u intervjuu za Sputnjik.

Kako je dodala, na Zapadu su u prošlosti pokušavali da objasne usvajanje sankcija nekakvim pogrešnim postupcima Rusije na koje su oni odgovarali navodno braneći ljudska prava i podržavajući demokratiju u Ukrajini.

„Sada svi shvataju da se oni jednostavno nalaze u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, jer ne uzimaju u obzir promjenu situacije, između ostalog – a to nije jedini pokazatelj, u vezi sa energentima zbog sukoba koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana“, naglasila je Zaharova.

Зеленски и Епстин-05032026

Svijet

Zaharova: Podaci o postupcima kijevskog režima prema djeci prevazišli bi Epstajnov skandal

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Poziv Rusima da se uzdrže od putovanja na Kosovo

1 d

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Destabilizujuće izjave o jačanju nuklearnog potencijala

2 d

0
Хилари Клинтон

Svijet

Zaharova o svjedočenju Hilari Klinton: ''Ono što je rekla je čista izmišljotina''

1 sedm

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova odbrusila EU: Neka sjede ispod stola i ćute

1 sedm

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: U Mađarskoj neće zavladati terorizam i haos

1 h

0
Катар, Доха главни град

Svijet

Od najave Katara strahuje cijeli svijet

1 h

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp poslao oštru poruku Teheranu: Neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje!

1 h

0
Њемачки министар: Иран мора одмах да прекине нападе на треће земље

Svijet

Njemački ministar: Iran mora odmah da prekine napade na treće zemlje

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner