Orban: U Mađarskoj neće zavladati terorizam i haos

Izvor:

SRNA

06.03.2026

15:52

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da u Mađarskoj neće zavladati terorizam, nasilje bandi i haos.

"Samo oni kojima mi to dozvolimo i oni koji poštuju naše zakone mogu da uđu u Mađarsku", rekao je Orban.

On je naveo da će na taj način Mađarska izbjeći zamku u koju su upale zemlje Zapada primajući migrante bez provjere.

"Brisel nas prisiljava da prihvatimo njihovu propalu politiku o migrantima. Mi se tome opiremo i zbog toga smo kažnjeni finansijski", istakao je Orban.

ДОДИК И ОРБАН

Republika Srpska

Orban se zahvalio Dodiku na upućenoj podršci: Hvala, dragi prijatelju

Prema riječima Orbana, ni Brisel ni bilo koji drugi autsajderi ne mogu odlučivati sa kime Mađari mogu da žive.

"Mađarska je bezbjedna, suverena i ona odlučuje. Bezbjednost Mađarske je za nas najvažnija. Ne želimo terorističke napade u zemlji niti napade bandi. Ne želim da se Mađari ne osjećaju bezbjedno u sopstvenoj zemlji", istakao je Orban.

Orban je napomenuo da on neće dozvoliti da broj migranata raste do te mjere da oni faktički preuzimaju državu.

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

