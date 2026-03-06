Orban: U Mađarskoj neće zavladati terorizam i haos

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da u Mađarskoj neće zavladati terorizam, nasilje bandi i haos.

"Samo oni kojima mi to dozvolimo i oni koji poštuju naše zakone mogu da uđu u Mađarsku", rekao je Orban.

On je naveo da će na taj način Mađarska izbjeći zamku u koju su upale zemlje Zapada primajući migrante bez provjere.

"Brisel nas prisiljava da prihvatimo njihovu propalu politiku o migrantima. Mi se tome opiremo i zbog toga smo kažnjeni finansijski", istakao je Orban.

Prema riječima Orbana, ni Brisel ni bilo koji drugi autsajderi ne mogu odlučivati sa kime Mađari mogu da žive.

"Mađarska je bezbjedna, suverena i ona odlučuje. Bezbjednost Mađarske je za nas najvažnija. Ne želimo terorističke napade u zemlji niti napade bandi. Ne želim da se Mađari ne osjećaju bezbjedno u sopstvenoj zemlji", istakao je Orban.

Orban je napomenuo da on neće dozvoliti da broj migranata raste do te mjere da oni faktički preuzimaju državu.