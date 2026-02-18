Hrvat mislio da ulaže u zlato, pa ostao bez ušteđevine

Iako policija građane stalno upozorava na internet prevare, u utorak su u Splitu zabilježili novu prevaru u kojoj je muškarac (67), misleći da trguje zlatom, naftom i elektronikom, ostao bez 27.000 evra.

Policija je saopštila da je 67-godišnjak postao žrtva prevare prilikom navodnog trgovanja zlatom, naftom i elektronikom. Muškarca je kontaktirala njemu nepoznata osoba putem mejla, a on je, vjerujući da je riječ o ovlaštenom posredniku za ulaganje u zlato, naftu i elektroniku, u više navrata uplaćivao različite iznose i tako ostao bez 27.000 evra.

Policija provodi kriminalističko istraživanje o tom slučaju i još jednom poziva građane na oprez prilikom dobivanja ponuda putem interneta za ulaganje novca.

"Ako vam se zarada čini brza, laka i velika, zastanite i razmislite, možda se radi o prevari. Ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osoba s kojima komunicirate", poručuju iz policije, prenosi Jutarnji.