Logo
Large banner

Hrvat mislio da ulaže u zlato, pa ostao bez ušteđevine

Izvor:

Jutarnji.hr

18.02.2026

13:14

Komentari:

0
Хрват мислио да улаже у злато, па остао без уштеђевине

Iako policija građane stalno upozorava na internet prevare, u utorak su u Splitu zabilježili novu prevaru u kojoj je muškarac (67), misleći da trguje zlatom, naftom i elektronikom, ostao bez 27.000 evra.

Policija je saopštila da je 67-godišnjak postao žrtva prevare prilikom navodnog trgovanja zlatom, naftom i elektronikom. Muškarca je kontaktirala njemu nepoznata osoba putem mejla, a on je, vjerujući da je riječ o ovlaštenom posredniku za ulaganje u zlato, naftu i elektroniku, u više navrata uplaćivao različite iznose i tako ostao bez 27.000 evra.

Пас јурио хрватску олимпијку на ЗОИ

Ostali sportovi

Hrvatsku olimpijku potjerao pas usred trke

Policija provodi kriminalističko istraživanje o tom slučaju i još jednom poziva građane na oprez prilikom dobivanja ponuda putem interneta za ulaganje novca.

"Ako vam se zarada čini brza, laka i velika, zastanite i razmislite, možda se radi o prevari. Ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osoba s kojima komunicirate", poručuju iz policije, prenosi Jutarnji.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

ulaganja

Split

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пас јурио хрватску олимпијку на ЗОИ

Ostali sportovi

Hrvatsku olimpijku potjerao pas usred trke

3 h

0
Суђење Закербергу због штетног утицаја друштвених мрежа

Svijet

Suđenje Zakerbergu zbog štetnog uticaja društvenih mreža

3 h

0
Mушкарац провео 93 дана под водом и изашао 10 година млађи

Zanimljivosti

Muškarac proveo 93 dana pod vodom i izašao 10 godina mlađi

3 h

0
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Gradovi i opštine

Šesti dan protesta zbog tramvajske nesreće: Najavljen i plenum građana

3 h

0

Više iz rubrike

Спрема се ригорозна контрола на граници: Царина вам може одузети сав новац

Region

Sprema se rigorozna kontrola na granici: Carina vam može oduzeti sav novac

4 h

0
Таблете лијекови

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

5 h

0
Весни Братић одређен притвор

Region

Vesni Bratić određen pritvor

18 h

0
Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

Region

List jevrejske zajednice u Njemačkoj o nastupu Tompsona: Veličanje fašističke ideologije

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner