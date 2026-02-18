Logo
Koliko penzionera u Srpskoj koristi pravo na rad

SRNA

SRNA

18.02.2026

12:17

Foto: ATV

U Republici Srpskoj 9.630 lica koristi pravo na rad i nakon penzionisanja, rečeno je Srni u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srpske.

Prema evidenciji Fonda do danas, među njima je 8.957 ili 93,01 odsto korisnika starosne penzije i 673 ili 6,99 odsto korisnike invalidske penzije.

U Fondu su naveli da je posljednjih nekoliko godina povećan broj korisnika prava na penziju koji su ponovo stekli status osiguranika, te podsjetili da po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju nema ograničenja da korisnik samostalne, starosne ili invalidske penzije, nakon ostvarivanja prava na penziju, ponovo stekne status osiguranika.

"Pri tome se ne vrši obustava isplate penzije", napomenuli su u Fondu PIO.

Djelatnosti u kojima penzioneri najčešće ponovo rade su građevinarstvo, saobraćaj, prehrambena industrije, telekomunikacije, naučna djelatnost i rudarstvo, gdje se najčešće traže stručnjaci sa odgovarajućom licencom, potom oblast zdravstva, visokog obrazovanja, komercijalna poljoprivredna gazdinstva, ljekari, advokati, zajednice etažnih vlasnika i drugo, u manjem broju.

"Najčešće su to lica sa specifičnim zanimanjima i odgovarajućim licencama koja su kao takva potrebna poslodavcima čija se djelatnost ne može odvijati, a da nemaju zaposleno lice tog profila", naveli su iz Fonda PIO Republike Srpske.

Riječ je o elektroinženjerima, mašinskim, građevinskim i hemijsko-tehnološkim inženjerima, inženjerima drvoprerade, ali i ljekarima vještacima pri sudovima, stomatolozima, pravnicima.

Među penzionerima koji ponovo rade ima i lica sa srednjom stručnom spremom zaposlenih u različitim udruženjima, kao i nekvalifikovanih radnika na poslovima obezbjeđenja ili čuvanja objekata.

