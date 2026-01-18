Logo
Ko je preminuli Mika Aleksić: Učitelj optužen za silovanja sedam glumica

Autor:

Stevan Lulić

18.01.2026

22:00

Komentari:

1
Мирослав Мика Алексић
Foto: Screenshot / YouTube

Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je večeras u Beogradu.

Aleksić je preminuo nakon duže i teške bolesti.

Ko je Mika Aleksić?

Aleksić je decenijama važio za jednog od najuticajnijih pedagoga u svetu glume, kroz čiju su školu prošla neka od najvećih imena domaćeg glumišta.

miroslav mika aleksic screenshot youtube

Scena

Preminuo Miroslav Mika Aleksić

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je u javnosti, a detalji o vremenu i mjestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Miroslav Aleksić je rođen 1952. godine u Beogradu.

Pored pedagoškog rada, ostaće upamćen po režiji filmova i serija koji su obeležili određene periode jugoslovenske i srpske kinematografije.

Optužen za silovanje sedam djevojaka

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

Делфини-ватерполисти Србије

Ostali sportovi

Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

U junu prethodne godine, ročište je odloženo zbog izostanka Aleksića, odnosno zbog njegovog zdravstvenog stanja, a kako je rekao njegov advokat Zoran Jakovljević tada, on se tada nalazio u polusvesnom stanju kao da je apsolutno nepokretan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Miroslav Mika Aleksić

Komentari (1)
