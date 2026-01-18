U nedjelju je poslije duge i teške bolesti preminuo Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik čuvene škole glume "Stvar srca" nezvanično saznaje "Telegraf".

Aleksić je decenijama važio za jednog od najuticajnijih pedagoga u svetu glume, kroz čiju su školu prošla neka od najvećih imena domaćeg glumišta.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je u javnosti, a detalji o vremenu i mjestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Miroslav Aleksić je rođen 1952. godine u Beogradu.

Pored pedagoškog rada, ostaće upamćen po režiji filmova i serija koji su obeležili određene periode jugoslovenske i srpske kinematografije, piše "Telegraf".