18.01.2026
21:39
U nedjelju je poslije duge i teške bolesti preminuo Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik čuvene škole glume "Stvar srca" nezvanično saznaje "Telegraf".
Aleksić je decenijama važio za jednog od najuticajnijih pedagoga u svetu glume, kroz čiju su školu prošla neka od najvećih imena domaćeg glumišta.
Vijest o njegovoj smrti odjeknula je u javnosti, a detalji o vremenu i mjestu sahrane biće naknadno saopšteni.
Miroslav Aleksić je rođen 1952. godine u Beogradu.
Pored pedagoškog rada, ostaće upamćen po režiji filmova i serija koji su obeležili određene periode jugoslovenske i srpske kinematografije, piše "Telegraf".
