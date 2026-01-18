Logo
Large banner

Preminuo Miroslav Mika Aleksić

Izvor:

Telegraf

18.01.2026

21:39

Komentari:

1
Преминуо Мирослав Мика Алексић

U nedjelju je poslije duge i teške bolesti preminuo Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik čuvene škole glume "Stvar srca" nezvanično saznaje "Telegraf".

Aleksić je decenijama važio za jednog od najuticajnijih pedagoga u svetu glume, kroz čiju su školu prošla neka od najvećih imena domaćeg glumišta.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je u javnosti, a detalji o vremenu i mjestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Miroslav Aleksić je rođen 1952. godine u Beogradu.

Pored pedagoškog rada, ostaće upamćen po režiji filmova i serija koji su obeležili određene periode jugoslovenske i srpske kinematografije, piše "Telegraf".

Podijeli:

Tag:

Miroslav Mika Aleksić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Маја Маринковић

Scena

Poduži je: Objavljen spisak partnera Maje Marinković u rijalitiju

5 h

0
Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

Scena

Kako je Nikolija objasnila odnos s Reljom Popovićem

6 h

0
Верица Ракочевић

Scena

Skinula se Verica Rakočević - niko ne vjeruje da ima 78 godina

7 h

0
Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Scena

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

23

08

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

22

59

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

22

52

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

22

48

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner