Mika Aleksić me je silovao više puta: Prva ispovijest Milene Radulović

Samozvani profesor glume Mika Aleksić umro je u nedjelju, a prije 5 godina on je optužen za silovanje i nedozvoljene polne radnje nad djevojkama koje su pohađale njegove časove glume, među kojima je bila i glumica Milena Radulović.

Milena Radulović bila je prva koja ga je prijavila.

Milena Radulović je u svojoj prvoj ispovijesti za "Blic" prije 5 godina govorila o svemu što joj se desilo u školi glume koju je držao Miroslav Mika Aleksić, koji je u nedjelju umro.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", rekla je Milena Radulović u ispovijesti za "Blic".

U školu Mike Aleksića, djeca su se upisivala od pete ili šeste godine, a najkasnije sa 13 godina. Milena Radulović je dio grupe postala sa 11 godina, a u grupama je bilo od 25 do 30 polaznika.

Odstranjivanje roditelja

"Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedjeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra djeca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom 'Oče naš', djevojčice su dolazile u suknjama, dječaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: 'Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode'. Postojala su jasna pravila", rekla je tada Milena Radulović.

"Audicije za prijem djece su bile masovne. Prijavljivalo se po nekoliko stotina mališana, u zavisnosti od generacija, a Aleksić je birao sedam-osam najdarovitijih. Odmah po prijemu, Aleksić bi razgovarao s roditeljima, informisao ih o cijeni, časovima, kodeksu oblačenja i naglašavao jednu bitnu stvar: da je to prvi i posljednji put da se s njima viđa. Objašnjavao je da i najmlađi polaznici mogu da se popnu do drugog sprata i sami donesu novac za školarinu".

"Govorio je da su djeca mali ljudi, a nama je prijalo kad čujemo: 'Vi ste samostalni, ovo je nešto samo vaše'. Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, ali tada nam to nije djelovalo sporno", rekla je tada Milena Radulović.

Nisu sva djeca dolazila kod Mike Aleksića da bi postali glumci. Čak ni Milena, kako je sama rekla, do 15. godine nije razmišljala o glumi kao pozivu. U školi su se radili lijepi zadaci, išlo se na izlete po Srbiji, na vašare, pijace. Deca su učila da kuvaju domaću supu. Bile su to neke vrijednosti koje su i roditeljima bile po volji.

Sve ovo je kod djece polaznika stvaralo osjećaj strahopoštovanja i vrhunskog autoriteta u odnosu prema svom učitelju Miki Aleksiću.

"Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće"

Milena Radulović je rekla da je iz takvog sveta, strogog i ustrojenog, ali ipak sigurnog, preko noći prešla u pakao seksualnog zlostavljanja kada ju je, kako kaže, Mika Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine. Imala je 17 godina, a on 61.

"Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće. Nisam ga poznavala takvog i u tom periodu bila sam ubijeđena da sam jedina i sama. Bio je to šok. Slom! To je za mene bila druga porodica. Zaista!", rekla je Milena Radulović.

"Mika je vodio računa da se to (seksualno zlostavljanje, prim. nov.) dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da neko posumnja da se tu dešava nešto toliko užasno", rekla je Milena Radulović.

Tvrdi da je Mika Aleksić identičnu šemu seksualnog zlostavljanja sprovodio i s drugim djevojkama, koje su ga takođe prijavile policiji.

"Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvijek je tu bio i strašan osjećaj da je tu, u blizini, gomila druge djece", rekla je Milena Radulović u ispovijesti za "Blic" 2021. godine.

Kako je tada rekla, kad god bi neka od djevojaka pružila verbalni ili fizički otpor, nailazila je na upotrebu sile ili ignorisanje.

Psihoterapija

Poslije onoga što je preživjela, kako je otkrila, prošla je kroz različite faze. Najpre nemoć, slabost, a kasnije stid. "Nevjerovatan stid", rekla je.

Mrzila je sebe, osjećala sramotu. Najviše od svega, pojavio se ogroman osjećaj krivice zato što nije uspjela da se odbrani. I kako da sve ispriča roditeljima?! Da li će ih povrijediti, upropastiti im živote?

"Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osjećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. I, na kraju, neki strah da ćete u tome ostati sami", rekla je Milena Radulović.

Glumica je nekoliko godina išla na psihoterapiju i posvećeno radila na sebi.

"U trenutku tog čina ja nisam imala svijest o posljedicama, one su dolazile kasnije. Bilo je to poništavanje svake vrste samopouzdanja, sigurnosti", rekla je Milena Radulović.

Nije imala snagu od početka da priča. Moralo je mnogo vremena da prođe, ali se trudila da se postavi kao neko s kim mlađe djevojke mogu da razgovaraju. Uvijek je razmišljala o tome koliko bi manje propatila da je imala nekog ko bi je upozorio.

"U novembru se pojavila nova Mikina žrtva. Maloljetna, meni do tada nepoznata, pozvala me je, a zatim smo se povezale. Povezale smo se sa još nekoliko djevojaka, razgovarale i odlučile da je vrijeme da ovo prestane. S ovom sviješću, skrivanje zločina i prećutkivanje bilo bi jednako što i sam zločin. Postale bismo saučesnice ako bismo sada prećutale neposredno znajući da postoji još pet potencijalnih novih maloljetnih žrtava", rekla je u svojoj ispovijesti Milena Radulović.

Cilj ispovijesti o Miki Aleksiću

Njen život se poslije svega. Rekla je da je odlučila da istupi u javnosti kako bi "upozorila potencijalne žrtve i roditelje da se strašne stvari dešavaju u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, u najuglednijoj školi glume”, kao i da o ovome ne smije da se ćuti, jer pedofilija nije podložna diskusiji.

"Najstrašnije je što je teren pripreman godinama, od ranog djetinjstva, od strane jednog monstruma, a djevojke koje su sa mnom i ja ne možemo da dozvolimo da neko proživi ono što smo mi. Ovo nije osveta, iako je i ta faza u meni postojala, ali je davno završena. Sve mi, žrtve Miroslava Aleksića, ulazimo u ovo zato što je nedopustivo da se više i dan ćuti. Neke djevojčice, rođene 2003. ili 2004. godine, upravo prolaze kroz takvu vrstu torture", rekla je tada Milena Radulović.

Ona ranije nije poznavala dvije djevojke koje su zajedno s njom prijavile Aleksića policiji. Mnogo su mlađe, pa nije bilo mnogo prilika da se sretnu.

"Ovo nije pitanje lične satisfakcije, ovo se mora zaustaviti, jer se dešava sada, ovih dana. Ako ćutimo, mi smo svjedoci, dozvolili smo zlo! Znam da se moj glas čuje više, a i najstarija sam od djevojaka koje su ga prijavile. Osjećam ogromnu odgovornost prema toj djeci, prema društvu, ali i prema sebi. Ovo je stvar koja mora da se dovede do kraja. Radimo ovo hladne glave. Očekujemo podršku, jer pedofiliju ne može da podrži niko. Ne plašim se osude javnosti, više nemam razloga da se bilo čega plašim. Takođe nadu i snagu ulio mi je besprijekoran rad nadležnih koji su momentalno imali sluha za našu situaciju. Mi govorimo o silovanju maloljetnica koje su godinama u kontaktu s monstruoznim manipulatorom koji nije samo izmanipulisao djevojčice, svoje učenice, njihove roditelje, već cijelo društvo, svaka osoba koja je čula čuveno ime i prezime i imala pozitivno posredno ili neposredno mišljenje o ovom čovjeku je njegova žrtva koliko i mi", rekla je Milena Radulović.