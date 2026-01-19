Logo
Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

ATV

19.01.2026

08:53

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici najavljenoj za ponedjeljak, 19. januar po skraćenom postupku će razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je početkom ovog mjeseca Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru.

Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku tim povodom podsjećaju da su izmjene Zakona o PIO pripremane u dogovoru i saradnji te na zahtjev predstavnika penzionera okupljenih u Savezu udruženja penzionera FBiH.

“Upravo su predstavnici penzionera inicirali izmjene člana 81. Zakona kojim se utvrđuje pravo na najnižu penziju i način njene zaštite te ukoliko se izmjene zakona usvoje, visina najniže penzije vezaće se za dužinu ostvarenog penzijskog staža kako bi se zaštitili penzioneri, ali i vrednovao puni radni vijek”, navodi se u saopštenju resornog federalnog ministarstva.

Prijedlog zakona podrazumijeva i izmjene formule za usklađivanje penzija, a podrazumijeva da se, kako se pojašnjava, usklađivanje penzija vrši na osnovu kombinacije indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta plata u omjeru 60:40 odsto, uz primjenu onog pokazatelja koji u datom obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere a s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija i njihovog usklađivanja s rastom životnih troškova i standarda.

