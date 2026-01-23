Logo
Cijena grijanja u Banjaluci biće veća za 25 odsto

Autor:

Bojana Vinčić

23.01.2026

19:19

ватра
Foto: ATV

Kad nema rješenja onda ima poskupljenja. Eko toplane imaju drvne sječke za još 15 dana, i umjesto da se nabavi još, lakše je povećati cijenu i zavući ruku u džep građana. To je, kažu iz Toplana, za sad jedina opcija za nastavak grijanja Banja Luci.

"Danas smo priložili ulazne fakture i kad se to uprosječi, računi toplane su porasli preko 69 posto a cijena je samo jednom podignuta za 22 posto 2023. Od tad do danas radimo u negativnom poslovanju iz svoje akumulacije toplane su iznijele prethodni period ali više nismo bili u mogućnosti i morali smo da reagujemo", kaže Dragiša Zečević, član Upravnog odbora „Eko toplana“.

Kratkoročno rješenje je poskupljenje, a dugoročno - kapitalno investiciono ulaganje u toplovodnu mrežu preko Evropske banke za obnovu i razvoj i 18 miliona maraka kredita. A prije toga, računi za grijanje će biti uvećani.

"To bi u prosjeku za stan od 60 kvadrata iznosilo od 25 do 30 maraka dodatno za građane Banja Luke pričamo o paketu mjera koje podrazumijeva povećanje da ne bi došli u priliku da gasimo ovo preduzeće. Mi smo u situaciji da se mora nešto da riješimo i vjerovatno će biti prijedlog da se podrži povećanje od 25 posto ili 25 do 30 KM. Do polovine februara ako se ne realizuju ove stvari građani koji koriste ovu firmu za grijanje će ostati bez toga", kaže Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banja Luka.

Grijanje se nastavlja i neće biti restrikcija, poručuju iz Gradske uprave. O korekciji cijena, kažu, razgovaraće na sjednici skupštine grada.

"Najveći problem je neulaganje u toplu vodnu mrežu više decenija mreža je dotrajala ne održava se a naš cilj je da građani imaju kvalitetno grijanje da se temperature i povećavaju tako da ćemo raditi zajedno na tome da se grijanje u Banjaluci dovede u što bolje stanje", kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Eko Toplane su u srijedu, kao znak upozorenja, primijenile restriktivni režim grijanja i smanjile temperaturu na 19 stepeni. Međutim, obustavili su to nakon što su pozvani na razgovor u gradsku upravu. Konačnu odluku o povećanju cijene grijanja daće skupštinska većina na gradskoj skupštini.

