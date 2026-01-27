Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

Извор:
На скупштини Удружења мљекара у Парку Младен Стојановић у Бањалуци, већином гласова прихваћена је понуда Министарства пољопривреде Републике Српске.
Понуда подразумијева премије од 30 фенинга по литри млијека и премије у износу од 500 КМ по музном грлу.
Оно што су мљекари захтијевали приликом гласања јесте да исплате буду редовни.
Они су одустали од протестне шетње Бањалуком.
