Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

АТВ

27.01.2026

12:37

Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње
Фото: АТВ

На скупштини Удружења мљекара у Парку Младен Стојановић у Бањалуци, већином гласова прихваћена је понуда Министарства пољопривреде Републике Српске.

Понуда подразумијева премије од 30 фенинга по литри млијека и премије у износу од 500 КМ по музном грлу.

Оно што су мљекари захтијевали приликом гласања јесте да исплате буду редовни.

Они су одустали од протестне шетње Бањалуком.

протест мљекара

Бања Лука

Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

мљекари

Бањалука

Влада Републике Српске

