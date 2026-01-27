Logo
Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји

Извор:

АТВ

27.01.2026

Фото: АТВ

Лидер СНСД-а СНСД-а Милорад Додик данас се док је шетао Јерусалимом сусрео са ходочасницима са Балкана те заједно са њима заблагодарио Господу.

"Јерусалим је данас био још ближи срцу када сам шетајући Светим градом срео православне вјернике са Балкана. Заједно само запјевали у славу Господа, далеко од куће, али у истом духу, истој вјери и радости" навео је Додик који се са ходочасницима срдачно поздравио.

Он је на Иксу додао да такви сусрети увијек покажу да нас вјера и поријекло увијек пронађу, ма гдје били.

Додик је данас заједно са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и српским делегатом у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радованом Ковачевићем посјетио Христов гроб.

Милорад Додик

