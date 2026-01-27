Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји

Извор:
АТВ
27.01.2026
12:26
Коментари:1
Лидер СНСД-а СНСД-а Милорад Додик данас се док је шетао Јерусалимом сусрео са ходочасницима са Балкана те заједно са њима заблагодарио Господу.
"Јерусалим је данас био још ближи срцу када сам шетајући Светим градом срео православне вјернике са Балкана. Заједно само запјевали у славу Господа, далеко од куће, али у истом духу, истој вјери и радости" навео је Додик који се са ходочасницима срдачно поздравио.
Јерусалим је данас био још ближи срцу када сам, шетајући Светим градом, срео православне вјернике са Балкана. Заједно смо запјевали у славу Господа, далеко од куће, али у истом духу, истој вјери и истој радости. Такви сусрети покажу да нас вјера и поријекло увијек пронађу, ма… pic.twitter.com/NM1kzDFsIy— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 27, 2026
Он је на Иксу додао да такви сусрети увијек покажу да нас вјера и поријекло увијек пронађу, ма гдје били.
Додик је данас заједно са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и српским делегатом у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радованом Ковачевићем посјетио Христов гроб.
Друштво
54 мин0
Република Српска
1 ч7
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Тренутно на програму