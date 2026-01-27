Додик: На Христовом гробу молио сам за српски народ

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да се данас на мјесту гдје је Христос страдао молио за српски народи и све који вјерују да послије голготе долази васкрсење.
"У Цркви Светог гроба у Јерусалиму, на мјесту гдје је Христос страдао, био положен и одакле је васкрсао, свако срце постаје тише, а свака молитва дубља", изјавио је Додик.
Додик је истакао да се ту осјети колико је вјера снажнија од страдања, колико је свјетлост јача од таме и колико нада надјача сваки крст који носимо.
"Молећи се на овом светом мјесту, мислио сам на свој народ, на све који носе бреме историје, али и на све који вјерују да послије сваке голготе долази васкрсење", навео је Додик на Иксу.
Он је додао да је управо то порука Јерусалима - да народ који вјерује, памти и моли се никада није сам и никада није без будућности.
