Додик: На Христовом гробу молио сам за српски народ

АТВ

27.01.2026

12:23

Додик: На Христовом гробу молио сам за српски народ
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да се данас на мјесту гдје је Христос страдао молио за српски народи и све који вјерују да послије голготе долази васкрсење.

"У Цркви Светог гроба у Јерусалиму, на мјесту гдје је Христос страдао, био положен и одакле је васкрсао, свако срце постаје тише, а свака молитва дубља", изјавио је Додик.

Додик је истакао да се ту осјети колико је вјера снажнија од страдања, колико је свјетлост јача од таме и колико нада надјача сваки крст који носимо.

"Молећи се на овом светом мјесту, мислио сам на свој народ, на све који носе бреме историје, али и на све који вјерују да послије сваке голготе долази васкрсење", навео је Додик на Иксу.

Он је додао да је управо то порука Јерусалима - да народ који вјерује, памти и моли се никада није сам и никада није без будућности.

Милорад Додик

Isus Hristos

