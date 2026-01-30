Logo
Large banner

U Srpskoj rođene 24 bebe

Izvor:

SRNA

30.01.2026

07:54

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 13 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Zvorniku, tri u Prijedoru, po dvije u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Gadišci i Foči.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i četiri dječaka, u Zvorniku tri dječaka i djevojčica, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Gradišci dječak, a u Foči djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Doboju, Trebinju i Nevesinju.

Podijeli:

Tagovi:

beba

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

Zanimljivosti

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

4 d

0
Беба дијете

Zanimljivosti

Ključni znakovi: Kako prepoznati koja je ruka kod bebe dominantna

1 sedm

0
Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

Svijet

Ovaj proizvođač hitno povlači hranu za bebe!

1 sedm

0
Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Savjeti

Ako patite od nesanice, poslužite se ovim bakinim trikom: Spavaćete kao beba

1 sedm

0

Više iz rubrike

Блокирани гранични прелази са ЕУ

Društvo

Prevoznici u BiH nastavili blokadu teretnog saobraćaja

1 d

0
Сутра је Преподобни Антоније Велики: Прича каже да му се приказао ђаво

Društvo

Sutra je Prepodobni Antonije Veliki: Priča kaže da mu se prikazao đavo

2 d

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto 5 rezultati: Brojevi izvučeni u 8. kolu

2 d

0
Отац донирао сину орган, трансплантација на УКЦ Тузла

Društvo

Dirljiva priča iz UKC-a: Otac donirao sinu organ i spasio mu život

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner