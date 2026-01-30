U Srpskoj rođene 24 bebe

Izvor:
SRNA
30.01.2026
07:54
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 13 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Zvorniku, tri u Prijedoru, po dvije u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Gadišci i Foči.
U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i četiri dječaka, u Zvorniku tri dječaka i djevojčica, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Gradišci dječak, a u Foči djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Doboju, Trebinju i Nevesinju.
