U Srpskoj rođene 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 13 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Zvorniku, tri u Prijedoru, po dvije u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Gadišci i Foči.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i četiri dječaka, u Zvorniku tri dječaka i djevojčica, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Gradišci dječak, a u Foči djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Doboju, Trebinju i Nevesinju.