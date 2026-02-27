Logo
Uhapšen Banjalučanin, pijan vozio kroz Gospodsku ulicu!

ATV

27.02.2026

Ухапшен Бањалучанин, пијан возио кроз Господску улицу!

Banjalučka policija uhapsila je I.P. (49) iz tog grada nakon što su ga zatekli kako pijan vozi ”audi” kroz takozvanu Gospodsku ulicu.

U PU Banjaluka navode da je I.P. uhapšen zbog počinjenih saobraćajnih prekršaja.

”Policijski službenci su oko 00.40 časova u Banjaluci u ulici Veselina Masleše uočili kretanje pješačkom zonom automobila ”audi”. Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja I.P., a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog je utvrđeno prisustvo od 1,51 g/kg alkohola u organizmu”, saošptila je PU Banjaluka.

