Uhapšen Banjalučanin, pijan vozio kroz Gospodsku ulicu!

Banjalučka policija uhapsila je I.P. (49) iz tog grada nakon što su ga zatekli kako pijan vozi ”audi” kroz takozvanu Gospodsku ulicu.

U PU Banjaluka navode da je I.P. uhapšen zbog počinjenih saobraćajnih prekršaja.

”Policijski službenci su oko 00.40 časova u Banjaluci u ulici Veselina Masleše uočili kretanje pješačkom zonom automobila ”audi”. Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja I.P., a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog je utvrđeno prisustvo od 1,51 g/kg alkohola u organizmu”, saošptila je PU Banjaluka.