Logo
Large banner

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

Izvor:

ATV

27.02.2026

11:12

Komentari:

0
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, је дошло до експлозије у којој, нико није повријеђен
Foto: ATV

Ispred kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslić, jutros je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.

Kako je ATV ranije posao, detonacija je odjeknula jutros oko 7.30 časova.

policija rs

Hronika

Drama u Tesliću: Eksplozija pred kućom predsjednika Skupštine grada

O svemu se oglasila i policija.

"Policijskoj stanici Teslić je jutros, 27.02.2026. godine, oko 07,30 časova prijavljeno da je u dvorištu napuštene kuće na području grada Teslića došlo do eksplozije, prilikom čega nije nastupila materijalna šteta niti ima povrijeđenih lica", kažu iz Policijske uprave Doboj i dodaju:

"Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica o prijavljenom događaju."

Politička karijera

Jelić je svoju političku karijeru započeo u SNSD-u. Iz teslićkog SNSD-a je prešao u SPS. Upravo je u stranačkom dresu SPS-a osvojio odbornički mandat, podržavajući kandidata za načelnika Teslića oko kojeg su se okupili SNSD-a i koalicija.

Poslije izbora, približio se SDS-u i načelniku Milanu Miličeviću. Tada su ga dojučerašnji politički protivnici iz SDS-a izabrali za predsjednika Skupštine opštine Teslić.

slaven jelic

Gradovi i opštine

Slaven Jelić postao član SP-a

Jelić je zbog kršenja Statuta SPS-a isključen iz ove partije.

Poslije svega, postao je član SP-a.

Podijeli:

Tagovi :

Slaven Jelić

Teslić

PU Doboj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ухапшен Бањалучанин, пијан возио кроз Господску улицу!

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, pijan vozio kroz Gospodsku ulicu!

49 min

0
Тужилаштво тражи да се васпитачицама забрани посјећивање вртића

Hronika

Tužilaštvo traži da se vaspitačicama zabrani posjećivanje vrtića

1 h

0
Молотовљев коктел убачен у пекару у Палама

Hronika

Molotovljev koktel ubačen u pekaru u Palama

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Drama u Tesliću: Eksplozija pred kućom predsjednika Skupštine grada

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

55

Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

11

39

HVO-ov mučitelj iz logora u Derventi osuđen na tri i po godine zatvora

11

19

Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

11

16

Karan: Ustav koji traje - državnost se proglašava u trenutku, a potvrđuje u kontinuitetu

11

12

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner