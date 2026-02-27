Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

Izvor:
Ispred kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslić, jutros je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.
Kako je ATV ranije posao, detonacija je odjeknula jutros oko 7.30 časova.
O svemu se oglasila i policija.
"Policijskoj stanici Teslić je jutros, 27.02.2026. godine, oko 07,30 časova prijavljeno da je u dvorištu napuštene kuće na području grada Teslića došlo do eksplozije, prilikom čega nije nastupila materijalna šteta niti ima povrijeđenih lica", kažu iz Policijske uprave Doboj i dodaju:
"Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica o prijavljenom događaju."
Jelić je svoju političku karijeru započeo u SNSD-u. Iz teslićkog SNSD-a je prešao u SPS. Upravo je u stranačkom dresu SPS-a osvojio odbornički mandat, podržavajući kandidata za načelnika Teslića oko kojeg su se okupili SNSD-a i koalicija.
Poslije izbora, približio se SDS-u i načelniku Milanu Miličeviću. Tada su ga dojučerašnji politički protivnici iz SDS-a izabrali za predsjednika Skupštine opštine Teslić.
Jelić je zbog kršenja Statuta SPS-a isključen iz ove partije.
Poslije svega, postao je član SP-a.
