Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

Ispred kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslić, jutros je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.

Kako je ATV ranije posao, detonacija je odjeknula jutros oko 7.30 časova.

O svemu se oglasila i policija.

"Policijskoj stanici Teslić je jutros, 27.02.2026. godine, oko 07,30 časova prijavljeno da je u dvorištu napuštene kuće na području grada Teslića došlo do eksplozije, prilikom čega nije nastupila materijalna šteta niti ima povrijeđenih lica", kažu iz Policijske uprave Doboj i dodaju:

"Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica o prijavljenom događaju."

Politička karijera

Jelić je svoju političku karijeru započeo u SNSD-u. Iz teslićkog SNSD-a je prešao u SPS. Upravo je u stranačkom dresu SPS-a osvojio odbornički mandat, podržavajući kandidata za načelnika Teslića oko kojeg su se okupili SNSD-a i koalicija.

Poslije izbora, približio se SDS-u i načelniku Milanu Miličeviću. Tada su ga dojučerašnji politički protivnici iz SDS-a izabrali za predsjednika Skupštine opštine Teslić.

Jelić je zbog kršenja Statuta SPS-a isključen iz ove partije.

Poslije svega, postao je član SP-a.