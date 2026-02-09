Otkrivena tajna Džejle Ramović koju je samo porodica znala

Pjevačica Džejla Ramović proslavila se u Zvezdama Granda, a otkako je kročila na javnu scenu svoju intimu pokušava vješto da sakrije.

Sada je otkrila jedan detalj koji zna samo njena najbliža porodica.

Od prvog trenutka kada je kročila na veliku scenu, oduševila je publiku, a sada je otkrila kojim nadimkom je zovu najbliži.

Džejla nema umjetničko ime, ali su zato sestre smislile simpatični nadimak za nju.

"Sestre me kod kuće zovu Džeca",otkrila je kroz smijeh pjevačica, piše "Telegraf".

Ipak, Džejla je priznala da samo porodici dozvoljava da je zovu tako, jer svoje ime izuzetno voli:

"Uglavnom me ljudi zovu po imenu i to mi prija. Volim kada me zovu Džejla".