Otkrivena tajna Džejle Ramović koju je samo porodica znala

Izvor:

Telegraf

09.02.2026

17:16

Пјевачица Џејла Рамовић
Foto: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica Džejla Ramović proslavila se u Zvezdama Granda, a otkako je kročila na javnu scenu svoju intimu pokušava vješto da sakrije.

Sada je otkrila jedan detalj koji zna samo njena najbliža porodica.

Od prvog trenutka kada je kročila na veliku scenu, oduševila je publiku, a sada je otkrila kojim nadimkom je zovu najbliži.

Цигарета / Илустративна фотографија

Region

Plaćaju građanima da prestanu pušiti

Džejla nema umjetničko ime, ali su zato sestre smislile simpatični nadimak za nju.

"Sestre me kod kuće zovu Džeca",otkrila je kroz smijeh pjevačica, piše "Telegraf".

Ipak, Džejla je priznala da samo porodici dozvoljava da je zovu tako, jer svoje ime izuzetno voli:

"Uglavnom me ljudi zovu po imenu i to mi prija. Volim kada me zovu Džejla".

Džejla Ramović

