U prvom planu: Zora Vidović

Izvor:

ATV

15.12.2025

12:19

У првом плану: Зора Видовић

'U prvom planu' ovog utorka je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

