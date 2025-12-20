Logo
Large banner

Гужве не више граничних прелаза

20.12.2025

10:22

Коментари:

0
Гужве не више граничних прелаза
Фото: АМС РС

Дуге су колоне путничких возила на улазу у Босну и Херцеговину на граничним прелазима Велика Кладуша, Градишка, Градина, Брод и Орашје. На осталим граничним прелазима промет путничких возила протиче уз краћа задржавања.

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније, могућа су дужа задржавања на граничним пријелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

Од 2. децембра ове године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

Нездрав ваздух, Бањалука

Бања Лука

Бањалука јутрос најзагађенија: Избјегавајте боравак напољу

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

АМС РС

granica

саобраћај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Игор Додик, Свети Никола

Градови и општине

Никољданска чаролија у ОШ Бранко Ћопић: Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали основце

16 ч

1
Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

Градови и општине

Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

16 ч

0
Почела нова ера здравства у Требињу: Завршена нова болница

Градови и општине

Почела нова ера здравства у Требињу: Завршена нова болница

16 ч

3
Уручени пакетићи малишанима у добојској болници

Градови и општине

Пакетићи за најмлађе пацијенте у добојској болници

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

00

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

11

52

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

11

42

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

11

34

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

11

18

Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner