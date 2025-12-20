Гужве не више граничних прелаза

20.12.2025
10:22
Коментари:0
Дуге су колоне путничких возила на улазу у Босну и Херцеговину на граничним прелазима Велика Кладуша, Градишка, Градина, Брод и Орашје. На осталим граничним прелазима промет путничких возила протиче уз краћа задржавања.
Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније, могућа су дужа задржавања на граничним пријелазима.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Од 2. децембра ове године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
Бања Лука
Бањалука јутрос најзагађенија: Избјегавајте боравак напољу
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Градови и општине
16 ч1
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
16 ч3
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
00
11
52
11
42
11
34
11
18
Тренутно на програму