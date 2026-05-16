U Italiji se autom zabio u prolaznike, povrede su stravične

16.05.2026 20:34

Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Lapresse

Sedam osoba je povrijeđeno, od kojih su dve u kritičnom stanju, nakon što je vozač u centru italijanskog grada Modena naletio na pješake, a potom pokušao da pobjegne, ali su ga prolaznici spriječili u tome do dolaska policije, prenose danas lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u jednoj od najprometnijih oblasti istorijskog centra grada, prenio je portal Today.it.

Automobil marke "Sitroen C3", koji je dolazio iz oblasti Largo Garibaldi, udario je grupu pješaka, a vozač koji je povrijeđen u nesreći, zatim je pobjegao pješke i, navodno, nekoga izbo nožem, prenio je portal.

Bjegunca su potom zaustavili prolaznici prije dolaska policije.

Prema prvim informacijama, riječ je o 31-godišnjem Italijanu, porijeklom iz Maroka.

Trenutno nema zvaničnih detalja o okolnostima koje su dovele do incidenta.

Policija na mjestu nesreće u Modeni

Mjesto događaja je brzo ograđeno policijskom trakom, dok su brojna kola hitne pomoći stigla kako bi pomogla povrijeđenima direktno na ulici.

Mogućnost planiranog napada se ne isključuje, iako se još ništa ne može reći sa sigurnošću, navodi portal.

"Moramo da shvatimo prirodu ovog tragičnog čina. Duboko sam šokiran, to je veoma ozbiljan događaj. Da je u pitanju napad, ovaj akt bi bio još ozbiljniji", kazao je gradonačelnik Modene, Masimo Meceti, koji je došao na lice mjesta ubrzo nakon nesreće.

