Najljepša žena na svijetu oblači sinove u haljine: Tvrdi da joj je gadno da legne sa muškarcem

16.05.2026 20:06

Меган Фокс
Foto: Youtube/Jimmy Kimmel Live

Glumica i manekenka Megan Foks danas puni 40 godina, a njen život i karijera već godinama su podjednako u centru pažnje - kako zbog uloga u Holivudu, tako i zbog privatnih dešavanja koja su često punila medijske stupce.

Postala je globalno poznata kroz filmove poput „Transformeri“, „Tijelo lijepe Dženifer“ i „Plaćenici 4“, a ubrzo je stekla status jedne od najzapaženijih i najfotografisanijih žena u industriji zabave. Rođena je 16. maja 1986. godine u američkom Oak Ridžu, a djetinjstvo je, kako je sama opisivala, provela u skromnim uslovima nakon razvoda roditelja.

Detinjstvo i rani put ka slavi

Odrastala je sa majkom i sestrom, a porodica se suočavala sa finansijskim izazovima. Nakon što su se roditelji razveli kada je imala tri godine, majka se ponovo udala, a Megan je djetinjstvo opisivala kao strogo i disciplinovano.

Već kao dijete pokazivala je interesovanje za umjetnost i scenski nastup, pa je pohađala časove glume i plesa. Sa samo 13 godina počinje da gradi karijeru u modelingu, a ubrzo se seli u Los Anđeles, gdje započinje profesionalni put u industriji zabave.

Put do Holivuda i veliki uspjeh

Prve uloge bile su manje i epizodne, uključujući serije i niskobudžetne filmove, ali su joj otvorile vrata ka većim projektima. Prelomni trenutak dolazi 2007. godine kada dobija ulogu u „Transformerima“, koja joj donosi svjetsku slavu i status seks simbola generacije. Kasnije je sama govorila da nije imala iluzije o „velikim nagradama“ i da je svjesna realnosti Holivuda, ali da je zahvalna na uspjehu koji je postigla.

Kontroverze i izazovi u karijeri

Iako je postala jedno od najprepoznatljivijih lica filmske industrije, njena karijera nije bila bez turbulencija. Nakon sukoba i izjava o radu na setu „Transformera“, izgubila je ulogu u nastavku franšize, što je kasnije opisala kao jedan od najtežih trenutaka u karijeri.

Godinama kasnije priznala je da je tada bila mlada, impulsivna i previše samouvjerena, te da je iz tog iskustva mnogo naučila.

Privatni život pod lupom javnosti

Privatni život Megan Foks često je bio jednako eksponiran kao i njene uloge. Dugo je bila u braku sa glumcem Brajanom Ostinom Grinom, sa kojim ima više djece, a njihov odnos obilježili su brojni prekidi i pomirenja prije konačnog razvoda.

Nakon toga, privukla je ogromnu pažnju veze sa muzičarem Mašin Gan Kelijem, sa kojim je imala emotivne uspone i padove, uključujući i gubitak trudnoće koji je sama opisala kao veoma težak period.

Prošle godine je rodila djevojčicu, ali se nije pomirila sa muzičarem.

Inače, Megan strogo vjeruje da su svi ljudi rođeni sa sposobnošću da ih mogu privlačiti oba pola.

"Imam opšte nepovjerenje i ne volim muškarce. Odnosno, mogu spavati samo s nekim koga volim. Ja sam licemjerna: nikad ne bih bila s djevojkom koja je biseksualna jer to znači da je i ona spavala s muškarcima, a muškarci su toliko prljavi da nikad ne bih željela spavati s djevojkom koja je spavala s muškarcem", zaključila je.

Takođe, javnost joj je dugo zamjerala kada je svoje dječake oblačila u suknje i haljine. Mnogi su se oglašavali i govorili kako im "nameće" druga opredeljenja.

Žena koja i dalje privlači pažnju

Bez obzira na kontroverze i privatne turbulencije, Megan Fox ostaje jedno od najprepoznatljivijih imena moderne pop kulture. Danas, kada slavi 40. rođendan, njen život se i dalje prati sa velikim interesovanjem – kao priča o slavnoj glumici koja je od tinejdžerskih početaka stigla do statusa globalne zvijezde.

(telegraf)

