Šta će se dogoditi ako Australija pobijedi na Evroviziji?

ATV
16.05.2026 17:47

Делта Гудрем из Аустралије изводи пјесму „Eclipse“ током генералне пробе за велико финале 70. такмичења за пјесму Евровизије у Бечу, Аустрија, у петак, 15. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Australija na Evroviziji već godinama izaziva podijeljene reakcije među gledaocima. Dok jedni bez problema prihvataju njeno učešće, drugi se i dalje pitaju kako država s drugog kraja svijeta može nastupati na takmičenju koje je usko povezano s Evropom. Odgovor zapravo nema veze sa geografijom.

Ključnu ulogu ima Evropska radiodifuzna unija (EBU), organizacija koja okuplja javne televizijske servise iz desetina država. Upravo članstvo u toj mreži glavni je uslov za nastup na Evrosongu, a ne fizička pripadnost evropskom kontinentu. Zato su kroz godine na takmičenju učestvovale i zemlje poput Izraela ili Azerbejdžana, dok je Australija s vremenom postala jedan od najzanimljivijih i najuspješnijih učesnika.

Australijanci Evrosong prate još od 1983. godine, a takmičenje tamo ima veliku i veoma aktivnu bazu fanova. Upravo zbog dugogodišnje popularnosti EBU je 2015. godine, povodom 60. godišnjice Evrosonga, Australiji poslao posebnu pozivnicu za učešće.

Prvobitno je to trebalo biti jednokratno pojavljivanje, ali odličan rezultat promijenio je planove organizatora. Guy Sebastian tada je osvojio visoko peto mjesto i ostavio snažan utisak, nakon čega je Australija postala stalni dio Evrosonga. Najbliže pobjedi bili su godinu kasnije, kada je Dami Im s pjesmom "Sound of Silence" završila na drugom mjestu i bila među glavnim favoritima večeri.

Ali, šta bi se zapravo dogodilo kada bi Australija pobijedila na Evrosongu?

Iako Australija može odnijeti pobjedu, postoji jedno pravilo koje se ne mijenja - Evrosong se i dalje mora održati u Evropi. U slučaju australijske pobjede, tamošnja televizija SBS organizovala bi takmičenje zajedno s nekom evropskom televizijskom kućom, dok bi samo takmičenje ostalo na evropskom tlu.

Prema ranijim planovima EBU-a, da je Dami Im pobijedila 2016. godine, organizaciju bi najvjerovatnije preuzeo njemački NDR, dok je BBC bio rezervna opcija. Time organizatori žele zadržati logističku i produkcijsku povezanost Evrosonga s Evropom, bez obzira na pobjednika.

Australija i ove godine ozbiljno cilja na sam vrh. Za Evrosong 2026. interno je odabrana Delta Godrem, jedna od najvećih australijskih muzičkih zvijezda, koja se predstavlja pjesmom "Eclipse".

Pjevačica iza sebe ima bogatu karijeru, uključujući devet singlova koji su završili na prvom mjestu top-lista te više od osam miliona prodatih albuma širom svijeta. Njen nastup u drugoj polufinalnoj večeri izazvao je veliko interesovanje među fanovima, a plasman u veliko finale dodatno je pojačao očekivanja. Mnogi je već sada vide kao jednu od ozbiljnijih kandidatkinja za pobjedu.

