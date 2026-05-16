"Čitaće vam misli": Stiže AI koji zna šta želite prije nego što to i sami pomislite

ATV
16.05.2026 18:29

Zamislite svijet u kojem vaš digitalni asistent ne čeka vašu komandu, već unaprijed zna šta vam je potrebno. Iz kompanije Anthropik stižu najave koje mijenjaju način na koji se posmatra razvoj vještačke inteligencije – zaboravite na kucanje naredbi, AI postaje proaktivan.

Bliska budućnost vještačke inteligencije

Prema riječima Kete Vu, jedne od vodećih figura u kompaniji Anthropik, ovo nije scenario iz naučne fantastike, već bliska budućnost vještačke inteligencije, piše „b92“.

Ket Vu, koja u kompaniji Anthropic (tvorcu popularnog AI modela Klaud) vodi razvoj proizvoda, istakla je na nedavnoj konferenciji da se fokus industrije pomjera sa reaktivne na proaktivnu vještačku inteligenciju. Cilj je stvaranje sistema koji su „anticipativni“.

Predviđa naredni korak

Ona objašnjava da današnji AI modeli uglavnom funkcionišu po principu „pitanje–odgovor“. Međutim, sljedeća faza razvoja podrazumijeva modele koji razumiju kontekst života korisnika, poslovnih obaveza i navika do te mjere da mogu da predvide naredni korak.

„Budućnost AI-ja nije u tome da mu kažete šta da uradi, već u tome da on anticipira vaše potrebe prije nego što ih uopšte postanete svjesni“, izjavila je Vu.

Zahtijeva veliko povjerenje

Iako vizija zvuči impresivno, Vu naglašava da ovakav nivo integracije zahtijeva veliko povjerenje. Anthropic se od početka pozicionira kao kompanija kojoj je bezbjednost (AI sejfti) prioritet, što će biti ključno u eri kada će AI imati uvid u najosjetljivije aspekte digitalnog života korisnika.

Stručnjaci smatraju da bi ovakva transformacija mogla iz temelja promijeniti način na koji se koriste pametni telefoni i računari. Interfejsi kakve danas poznajemo mogli bi postati suvišni, jer bi AI postao nevidljivi sloj koji proaktivno olakšava svakodnevicu.

Dok tehnološki giganti poput Gugla i Majkrsofta takođe ubrzano rade na sličnim sistemima, pristup kompanije Anthropic zasnovan na „ustavnoj vještačkoj inteligenciji“ mogao bi biti ključan u tome da li će ovakvi asistenti biti prihvaćeni kao saveznici ili kao potencijalna prijetnja privatnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

