Sloba Vasić prebačen na psihijatriju! Pjevač pod nadzorom ljekara

Pjevač Sloba Vasić nakon incidenta na aerodromu, kada je zbog nedoličnog ponašanja u alkoholisanom stanju udaljen iz aviona, završio je u Urgentnom centru, odakle je potom prebačen na VMA.

Kako Kurir saznaje, trenutno se nalazi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" radi daljih ispitivanja.

Njegovo stanje je pod nadzorom ljekara, koji prate sve okolnosti incidenta i sprovode neophodne analize.

Haos na aerodromu

Pjevač je, prema saznanjima, bio u alkoholisanom stanju, zbog čega su u avionu morali da reaguju i kapetan i obezbjeđenje. Nakon što je izveden iz letjelice, udaljen je i iz zgrade aerodroma, a potom prevezen u Urgentni centar. Kasnije je, kako saznaje "Kurir", prebačen na VMA kako bi ljekari sproveli tretman otrježnjenja i neophodne preglede.

Supruga uznemirena

U međuvremenu, na aerodrom je stigla i njegova supruga, vidno uznemirena i ljuta zbog situacije u kojoj se njen muž našao. Kako tvrde izvori, tokom telefonskog razgovora rekla je da mu već šest godina govori da ima problem sa alkoholom, ali da "ne vrijedi".

Novinarka ekipe su se nalazile nalazila na licu mjesta, a nakon nekoliko sati, Lela je napustila bolnicu, vidno iscrpljena i zabrinuta. Moglo se primijetiti da je vadila krv, ali nije bila raspoložena za duži razgovor sa novinarima.

"Stvarno nemam snage, verujte mi. Ne mogu ništa da pričam", rekla je Lela, držeći se za grudi dok je polako odlazila.

Na pitanje kako je Sloba i da otkrije detalje, poručila je:

"Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav."

Bori se sa ankcioznošću

Inače, pjevač ima probleme sa ankcioznošću, o čemu su govorili njegovi bliski saradnici nedavno.

"Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti", rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.