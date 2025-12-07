Logo
Борац новом побједом додатно побјегао Зрињском

Борац - Посушје
Фото: АТВ

Фудбалери Борца су у Бањалуци савладали Посушје са 3:1 (2:1) у утакмици 18. кола Премијер (ВВин) лиге БиХ.

На тај начин су се одлијепили на табели од најближег пратиоца, актуелног шампиона Зрињског, којем сада бјеже три бода.

Повео је Борац аутоголом Даниела Катића у 5. минуту. Квржић је убацио са десне стране, голман гостију Денковски је покушао да избије лопту, али је она погодила Катића и одбила се у мрежу гостију.

Гости су врло брзо, у 15. минуту, изједначили преко Марка Доманчића, показавши колико су опасни и да побједа над Зрињским два кола раније у Мостару није била случајност.

Бањалучани поново долазе у вођство, 2:1, голом Сандија Огринеца у 33. минуту. Хирош је центрирао из корнера, а Огринец се најбоље снашао у петерцу.

Каква би то утакмица била на којој се Лука Јуричић не би уписао у листу стријелаца?! Он је у 59. минуту, на асистенцију Хироша, повисио на 3:1, па је Борац могао комотније да уђе у завршницу меча.

Јуричићу је ово 14. погодак у 18 сусрета и убједљиво је најефикаснији фудбалер Премијер лиге БиХ.

У сљедећем колу Премијер лиге БиХ екипа Борца ће дочекати још једну екипу са дна табеле, Рудар-Приједор, док Посушје гостује у Широком Бријегу.

ФК Борац

Посушје

