Очекује се зелено свјетло за извоз јаја А класе у ЕУ

АТВ

07.12.2025

19:20

Очекује се зелено свјетло за извоз јаја А класе у ЕУ
Фото: АТВ

Перадари из Републике Српске и Федерације од 2019. године на тржиште Европске уније извозе пилеће месо и јаја Б класе. Очекује се да би наредне године требало да буду завршене све процедуре за извоз конзумних јаја А класе.

"Ми смо од стране Европске комисије, то јесте Генералног директората за здравље животиња добили одређене препоруке у смислу усклађивања легислативног, законског оквира са прописима Европске уније које подразумијевају између осталог да је службени узорак коначан у смислу потврде да ли је на некој фарми присутна салмонела", рекао је Негосав Лукић,помоћник министра за ветеринарство Републике Српске

У Републици Српској послују 4 компаније које су велики произвођачи конзумних јаја. Једна од њих је и компанија из Доњег Жабара која двадесет одсто укупне производње јаја Б класе извози на европско тржиште.

Изласком на европско тржиште домаћи произвођачи би остварили вишеструку добит.

"Ви на тај начин омогућавате нашим произвођачима на првом мјесту да проширују своју производњу, самим тим повећава се и број радних мјеста, у одређеним тренуцима важно је имати отворена врата за извоз због рјешавања вишкова јаја у датом тренутку и све су то бенефити за нашу привреду", рекао је Лукић.

Јаја Б класе се користе у индустријској преради, док су јаја A класе, конзумна јаја.

Живинарска индустрија броји око 20 хиљада запослених, а тај број би могао бити значајно већи ширењем на европско тржиште. Из ресорног министарства поручују да су у цијели процес укључени и партнери из федералног министарства пољопривреде, министарства спољне трговине и канцеларије за ветеринарство на нивоу БиХ.

Таг:

јаја

Коментари (0)
