Logo
Large banner

Од ломача до хорора: Како је петак 13. постао симбол несреће и страха

Извор:

АТВ

13.02.2026

08:14

Коментари:

0
Од ломача до хорора: Како је петак 13. постао симбол несреће и страха

Откривамо симболику петка 13, од хапшења темплара 1307. године и средњовјековних вјеровања о вјештицама до савремених сујевјерја. Сазнајте како на овај датум гледају ислам, православље и хиндуизам.

Петак 13: мит, историја и религијска тумачења „најнесрећнијег“ датума

Петак 13 већ вијековима изазива нелагоду, страх и знатижељу. За једне је то обичан датум у календару, за друге симбол несреће, лошег предзнака и „црног дана“. Иако савремено друштво све више одбацује сујевјерја, феномен петка 13 и даље живи – у култури, медијима, па чак и у пословним одлукама и путовањима.

Одакле потиче страх од овог датума и како га тумаче различите религије?

Историјски коријени: Темплари и 13. октобар 1307.

Један од најчешће помињаних историјских догађаја везан је за 13. октобар 1307. године, када је француски краљ Филип IV Лијепи наредио хапшење припадника Витезови Темплари широм Француске. Тај дан био је – петак.

Темплари су оптужени за јерес, богохуљење и друге тешке злочине. Многи су мучени и погубљени (спаљени на ломачи), а ред је убрзо распуштен. Овај догађај често се наводи као један од извора мита о „проклетом“ петку 13, иако историчари указују да нема директних доказа да је баш тај догађај створио сујевјерје – већ да је касније уклопљен у постојеће страхове.

Зашто баш број 13?

Страх од броја 13 има и посебан назив – трискаидекафобија. У западној традицији број 12 симболизује цјелину и савршенство: 12 апостола, 12 мјесеци у години, 12 знакова зодијака. Број 13 се, као „прекорачење“, доживљавао као нарушавање хармоније.

У хришћанској традицији често се помиње Тајна вечера, гдје је за столом било 13 особа – Исус и 12 апостола – а издајник Јуда наводно је био тринаести за столом. Према народном вјеровању, ако 13 људи сједи за столом, један ће ускоро умријети.

Петак као „лош дан“

Петак је у средњовјековној Европи имао посебну симболику. Према хришћанском предању, Исус Христ је распет у петак. Због тога је тај дан у неким периодима историје сматран даном страдања и опреза.

Комбинација „несрећног“ броја 13 и дана који се већ повезивао са страдањем створила је снажан симболички спој – петак 13.

Вјештице, демони и народна вјеровања

У народним предањима Европе постојало је вјеровање да се на петак 13 окупљају вјештице. Према неким легендама, 12 вјештица и ђаво као тринаести чине „сабат“. Ова симболика додатно је учврстила негативну перцепцију броја 13.

Током периода лова на вјештице, посебно у 16. и 17. вијеку, страх од „нечистих сила“ био је изузетно раширен. Иако нема историјских доказа да су суђења била везана управо за овај датум, народна машта је временом повезала све елементе страха у један симболички дан.

Савремена култура и популаризација страха

Популарна култура одиграла је огромну улогу у ширењу мита о петку 13. Посебно је утицајан хорор-франшизни серијал Петак 13, који је додатно учврстио везу између овог датума и несреће, насиља и мистике.

Данас поједине зграде немају 13. спрат, авио-компаније прескачу ред 13 у авиону, а неки људи одлажу путовања, операције или потписивање уговора ако датум пада на петак 13.

Како на петак 13 гледају друге религије?

Иако је страх од петка 13 најизраженији у западном, претежно католичком културном кругу, друге религије имају знатно другачији однос према овом датуму.

Православље

У православној традицији не постоји званично учење које петак 13 сматра несрећним даном. Петак јесте дан поста и сјећања на Христово страдање, али не носи негативну конотацију у смислу сујевјерја.

Православна црква генерално одбацује сујевјерје као облик маловјерја. Бројеви сами по себи немају духовну моћ, већ значење добијају кроз симболику и контекст. Стога, петак 13 у православљу нема посебан статус нити се сматра „проклетим“.

Ислам

У исламу не постоји концепт несрећних бројева или дана у смислу западног сујевјерја. Петак (џума) је, напротив, најсветији дан у седмици, дан заједничке молитве и духовног окупљања.

Исламско учење наглашава да су вјеровања у „лоше знакове“ (та’јјур) облик сујевјерја који треба избјегавати. Судбина и дешавања у животу зависе од Божије воље, а не од календара или бројева. Стога, петак 13 у исламском свијету нема никакву негативну конотацију.

Петак 13 и јудаизам

У јудаизму не постоји традиција која петак 13 сматра несрећним или проклетим даном. Напротив, петак је увод у Шабат – најсветији дан у седмици, који почиње у сумрак и траје до суботе увече. Припреме за Шабат, које укључују молитву, породично окупљање и свечану трпезу, дају петку позитивну и духовну димензију.

Када је ријеч о броју 13, он у јеврејској традицији има изразито позитивну симболику. Према учењу средњовјековног рабина Мојсије Мајмонид, постоји 13 принципа јеврејске вјере. Такође, дјечаци са 13 година прослављају Бар мицву – обред вјерске пунољетности. У кабалистичкој традицији број 13 повезује се и са Божијим милосрђем.

Стога, за разлику од западног сујевјерја, петак 13 у јудаизму нема негативну конотацију. Он није симбол несреће, већ датум без посебног апокалиптичног значења – а број 13 чак носи и духовну тежину и позитивну симболику.

Хиндуизам

У хиндуизму бројеви имају одређену нумеролошку симболику, али број 13 није универзално сматран несрећним. Напротив, у неким регијама Индије тринаести дан након смрти (тзв. „триодаши“) има важну ритуалну улогу.

Петак је у хинду традицији често посвећен богињама, попут Лакшми, симбола благостања и просперитета. Стога комбинација петка и броја 13 не носи негативно значење као у западној култури.

Да ли је петак 13 заиста опасан?

Статистике не показују досљедно повећање несрећа или трагичних догађаја на овај датум. Ипак, психолози указују да очекивање лошег исхода може утицати на понашање људи – што понекад доводи до повећане анксиозности и грешака.

Страх од петка 13 више је културни феномен него реална пријетња. Он представља спој историјских догађаја, религијске симболике, народних предања и утицаја популарне културе.

Између мита и стварности

Петак 13 остаје фасцинантан примјер како се историја, религија и колективна машта могу испреплести у један снажан симбол. Док га неки и даље доживљавају као дан за опрез, другима је то само још један датум у календару.

На крају, више од самог броја или дана, пресудно је оно у шта вјерујемо – и колико снаге дајемо симболима које смо сами створили.

Подијели:

Тагови :

петак 13

Темплари

hrišćanstvo

islam

nesreća

Сујевјерје

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо велике чудотворце, требало би да испоштујете овај обичај

Друштво

Славимо велике чудотворце, требало би да испоштујете овај обичај

4 ч

1
Никола Шобот

Република Српска

Шобот за АТВ: УКЦ Републике Српске добио Центар за терапију бола

5 ч

8
Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца

Економија

Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца

5 ч

0
Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

Хроника

Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

5 ч

0

Више из рубрике

Ови знакови ће живјети као цареви у наредне двије године

Занимљивости

Ови знакови ће живјети као цареви у наредне двије године

14 ч

0
Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

Занимљивости

Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

15 ч

0
Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

Занимљивости

Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

16 ч

0
Рођени у овим знаковима нека се припреме: Чека их тежак период

Занимљивости

Рођени у овим знаковима нека се припреме: Чека их тежак период

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

12

34

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner