Шобот за АТВ: УКЦ Републике Српске добио Центар за терапију бола

13.02.2026
Центар за терапију бола је потребан свим онколошким пацијентима, каже Никола Шобот в.д. генералног директора УКЦ-а Републике Српске.
"Ово је један велики догађај за здравство Републике Српске, наравно и за Универзитетски клинички центар Републике Српске", рекао је Никола Шобот в.д. генералног директора УКЦ-а Републике Српске.
Шобот појашњава да овакав догађај доноси нове аспекте лијечења хематолошких и онколошких пацијената, нове дијагностичке методе и побољшане услове рада као и објекат који постаје дио Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Клинике за хематологију и онкологију премјештамо на Паприковац, које су биле на старој локацији и све оно што је било доступно али отежано због транспорта сада је на руку ове двије клинике", каже Шобот.
Нови услови и објекат доводи до нових како дијагностичких тако и терапијских метода, наводи Шобот.
"Оно што бих волио да нагласим јесте центар за терапију бола. То је нешто што је стручно, људски и на сваки други начин потребно свим оним онколошким пацијентима. Терапија бола представља саставни дио лијечења малигних болести. Ту су најмодернији и најбољи услови који обухватају не само дневну болницу него и један стационар гдје ће бити смјештени хематолошки и онколошки пацијенти. Управо кроз изградњу неких ствари које до сада нисмо имали, а то је простор за припрему цитостатика омогућујемо апликацију најновијих и најбољих лијекова", рекао је Шобот.
В.д генерали директор УКЦ-а Републике Српске издваја и цијели један спрат предвиђен за палијативну његу који представља емпатијски моменат за пацијенте који болују од онколошких болести.
"Заиста један велики објекат који ће пружити сасвим довољно простора да лијечимо пацијенте не само из Бањалуке него и цијеле Републике Српске", наводи Шобот.
Кадра увијек недостаје као и да изазов представља запошљавање нових радника који би били задужени за палијативну његу, закључује Шобот
