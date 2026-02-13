Logo
Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца

Извор:

Агенције

13.02.2026

07:40

Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Влада Сједињених Америчких Држава објавила је да су приходи од царина за 304 одсто већи него у истом периоду прошле године, што је довело и до смањења буџетског дефицита.

Само у јануару је путем царина прикупљено укупно 30 милијарди долара, а од почетка фискалне године 124 милијарде долара, пренио је CNBC.

Влада је навела и да је забиљежила мањи буџетски дефицит него прије годину дана, што имплицира да су више тарифе у томе помогле.

Дефицит је у четвртом мјесецу фискалне године износио око 95 милијарди долара, што је пад од око 26 одсто у односу на исти период прошле године, извјестило је Министарство финансија.

Од почетка године, то је довело федерални губитак до 697 милијарди долара, што је пад од 17 одсто у односу на исти период фискалне 2025.

Амерички предсједник Доналд Трамп је први пут увео царине у априлу 2025. године, са општом стопом на сву робу и услуге које улазе у САД, заједно са низом такозваних реципрочних царина за појединачне земље.

Од тада Бијела кућа преговара са својим трговинским партнерима, уз одустајање од неких агресивнијих намета.

Прошлог новембра, амерички Врховни суд је саслушао усмене аргументе чиме се оспорава покриће под којим је Трамп оправдао царине.

Иако је очекивано у јануару, Врховни суд још није донио одлуку, а у Бијелој кући постоји забринутост да би негативна пресуда могла да примора САД да надокнаде до сада наплаћене царине.

